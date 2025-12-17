Katlanabilir iPhone’un ekran boyutları ortaya çıktı

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u için ekran ölçüleri sızdı. Cihazın iç ekranı 7,7 inç, dış ekranı ise 5,3 inç olabilir.

Apple’ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sızıntılara göre cihaz, açıldığında yaklaşık 7,7 inçlik geniş bir iç ekrana, kapalıyken ise 5,3 inçlik bir dış ekrana sahip olacak. Bu ölçüler, iPad mini hissini cebine sığdırma hedefini işaret ediyor.

Apple’ın kitap tarzı katlanabilir tasarımı tercih etmesi bekleniyor. Bu da cihazın Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde yatay açılacağı anlamına geliyor. Şirketin ekran dayanıklılığı konusunda bugüne kadar temkinli davranması, katlanabilir iPhone’un neden bu kadar geç geldiğini de açıklıyor.

Kulislere göre Apple, bu modeli 2026’da tanıtmayı planlıyor. Eğer sızıntılar doğruysa katlanabilir iPhone, Apple için sadece yeni bir telefon değil; iOS ile iPadOS arasındaki sınırları daha da bulanıklaştıran yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.