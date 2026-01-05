Sadece katlanabilir telefonda oynanabilen Flappy Bird geliştirildi [Video]

Bir geliştirici, Flappy Bird klonunda katlanabilir telefonu kontrolcüye dönüştürdü. Telefonu açıp kapattıkça kuş uçuyor. Basit ama zekice fikir kısa sürede viral oldu.

Bir yazılımcı, Flappy Bird klonunu alışılmış dokunmatik kontroller yerine katlanabilir telefonların fiziksel ekran hareketiyle oynanacak şekilde tasarladı. Telefonda yapılan açma–kapama hareketi, oyundaki kuşun zıplamasını doğrudan kontrol ediyor.

i made a flappy bird clone that uses your folding phone as the controller pic.twitter.com/e0HHnLcx7T — Rebane (@rebane2001) January 2, 2026

Paylaşılan videoda oyun mekaniklerinin son derece basit olduğu görülüyor. Ancak fark yaratan nokta, katlanabilir telefonun ilk kez gerçekten oyunun bir parçası hâline gelmesi. Telefon adeta fiziksel bir kontrolcü gibi çalışıyor.

Bu deneysel proje, katlanabilir telefonların yıllardır “ne işe yarıyor?” sorusuna verilen en eğlenceli cevaplardan biri olabilir. Şimdilik bir demo olsa da, gelecekte oyun tasarımcılarının donanımı daha yaratıcı şekilde kullanabileceğini gösteriyor.