İspanya'da Dinozor Heykelinin İçinde Ceset Bulundu

İspanya Barselona'da yerel sinema salonu için kullanılan dinozor heykelinin içerinde 39 yaşındaki bir adamın cesedine rastlandı. Yetkililer, adamın büyük ihtimalle heykelin içine düşürdüğü telefonu almaya çalışırken sıkışıp hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Barselona'da akıllara durgunluk verecek türden bir olay yaşandı. Yerel bir sinema salonunun maskotu olarak kullanılan dinozorun içi, baba ve oğul tarafından gelen ihbar sonrasında incelendi ve içerisinde bir adamın cesedine rastlandı.

39 yaşında olduğu belirtilen kişinin dinozorun içine neden girdiği bilinmiyor ancak basın mensupları, adamın dinozorun içinde bir gece geçirmek istemiş olabileceğini veya heykelin içine düşürdüğü telefonu almaya çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtiyor.

Adamın heykelin içerisinde ne kadar süre kaldığı hala bilinmiyor

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Yapılan araştırmalar sonucunda dinozor heykelinin içinde ölü bulunan adamın ailesinin, bir süre önce kayıp ihbarı verdiği ortaya çıktı. Heykel dinozoru sık sık ziyaret eden bir baba ve oğul, heykelde bir gariplik olduğunu fark edip polisleri aramasa büyük ihtimalle adamın nerede olduğu hala ortaya çıkmamış olacaktı.

Olayı inceleyen polis mensuplarından Mossos d'Esquadra, 39 yaşındaki adamın ölümü ile ilgili şu ifadelerde bulundu; "Bir baba ve oğul, dinozorun içinde bir şey olduğunu fark edip bizi aramış. Olay yerine gelip heykelin içini açtığımızda dinozorun bacağına sıkışmış bir erkek cesedi ile karşılaştık. Kazara bir ölüm olduğu çok belliydi, büyük ihtimalle telefonunu heykelin içine düşürdü ve dinozorun kafasından içeri girmek isterken kapana kısıldı. Heykelin içerisinde ne kadar süre kaldıktan sonra can verdiğini hala bilmiyoruz, bunun için otopsi sonuçlarını beklemememiz gerekiyor."