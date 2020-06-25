Kayıp Sekizinci Kıtanın Benzersiz Bir Haritası Oluşturuldu

Yeni Zelanda’nın altında bulunan ve dünyanın sekizinci kıtası olarak nitelendirilen Zelandiya’nın haritası oluşturuldu. Yüzde 95’i su altında olan kıtanın haritası oldukça dikkat çekici görünüyor.

Hepimiz kitaplar, filmler veya dizilerden kayıp kıta Atlantis'i biliriz. Ancak gerçek dünyada da adı Atlantis olmasa da kayıp bir kıta olduğunu çok az insan biliyor. Dünyanın kayıp sekizinci kıtası, Pasifik Okyanusu’nun binlerce metre altında varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Gerçek dünyanın kayıp kıta Atlantis'i, Yeni Zelanda’nın altında bulunan Zelandiya kıtasıdır. Zelandiya’nın hemen hemen yüzde 95’i su altında olduğu için gizemli kıta geleneksel haritaların hiçbirinde yer almıyor.

Kayıp kıta Zelandiya hakkında bilinenler

Dünyanın sekizinci kıtası olarak kabul edilen Zelandiya ya da yerli Māori dilindeki ismiyle Te Riu-a-Māui, Avustralya’nın doğusunda, günümüz Yeni Zelanda’sının altında yer alıyor. Gizemli kıta tam olarak 5 milyon kilometrekare alana sahip durumda.

Bilim insanları, Zelandiya’yı ilk kez 1990’lı yıllarda keşfettiler. Keşfin ardından uzun uğraşlar sonucunda 2017 yılında gizemli kıta Zelandiya resmen kıta statüsüne kavuştu. Kıta statüsüne kavuşmuş olmasına rağmen Zelandiya’nın coğrafyası hakkında çok az bilgi var. Ancak bu durum geçtiğimiz günlerde değişti. Zira Yeni Zelanda’dan bilim insanları, Zelandiya’nın bir haritasını oluşturmayı başardılar.

Zelandiya’nın haritası

Zelandiya’nın haritasının oluşturulmasının arkasında, Yeni Zelanda hükümetinin jeo tehlike araştırma ve danışmanlık kuruluşu GNS Science bulunuyor. GNS Science’dan bilim insanları, kayıp kıtanın bir haritasını oluşturmayı başardı ve şimdi elde ettikleri haritayı geliştirmek için çalışmalarına devam ediyorlar.

Zelandiya’nın haritasının oluşturulmasında görev alan araştırmacılardan jeolog Nick Mortimer, “Bu haritaları Yeni Zelanda ve Pasifik bölgesinin jeolojisinin doğru, eksiksiz ve güncel bir resmini sunmak için oluşturduk. Yeni haritanın değeri, Yeni Zelanda’nın volkanlarının, plaka sınırının ve tortul havzalarının ortamını açıklamak ve anlamak için yeni bir bağlam sağlamasıdır” dedi.

Oluşturulan yeni haritalar, volkanizmanın ve tektonik hareketin milyonlarca yıl boyunca kıtayı nasıl şekillendirdiğini gösteren Zelandiya’nın batimetrisini (okyanus taban şekli) ve tektonik geçmişini ortaya koyuyor. Batimetrik haritanın verileri, 2030 yılına kadar tüm okyanus tabanını haritalamak için küresel bir çaba olan Seabed2030 projesinin bir parçası olarak elde edildi.

Zelandiya’nın haritasını oluşturan bilim insanları ekibi, haritayı çevrimiçi olarak yayınladı. Kayıp kıta Zelandiya’nın yayınlanan haritası oldukça ayrıntılı görünüyor. Dünyanın sekizinci kıtasının haritasını merak ediyorsanız buradaki bağlantıdan haritaya ulaşıp inceleyebilirsiniz.