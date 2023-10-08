İthalat, imalat ve yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan IMEI sayısı, açıklandı. Kayıp ve çalıntı ihbarlarına yönelikler de istatistik paylaşıldı.

Teknoloji devlerinin son ürünleri çoğunlukla ülkemize geliyor olsa da ekonomik şartlardan ötürü diğer ülkelere nazaran abartılı derecede yüksek fiyatlar ödememiz gerekiyor. Bu yüzden de bu ürünleri almak isteyenler, çoğu zaman yurt dışına gidip bunları satın alıyor ve eğer gerekliyse, ülkemize döndüğünde kaydını gerçekleştiriyor.

En azından hükümet, olay akışının bu yönde gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyor. AA’nın haberine göre atılan adımlar, meyve veriyor. Zira 2022’de farklı kanallar yoluyla elde edilen ve kaydedilen IMEI sayısı raporu bunu gösteriyor. Fakat bu rapora bakınca 2021’e nazaran bazı alışkanlıklarda değişme olduğu da görülüyor.

Örneğin IMEI numarası kaydedilen cihaz sayısı 2021’e nazaran azalmış.

Bu bağlamda 2021’de 11.951.260 IMEI numarası ithalatçı yoluyla kaydedilirken 2022’de, yüzde 15,26’lık azalmayla bu sayı, 10.127.034 olmuş. İmalatçı başvurusuyla kaydedilen IMEI sayısında da düşüş var. Zira o kısımda sayı, yüzde 0,82 azalmayla 11.726.750’den 11.630.668’e geriledi.

Fakat yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihazlarda muazzam bir artış var. Zira sayı, aynı dönemde yüzde 666,31 artışlar 110.253’den 844.877’ye ulaştı. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl; ithalat, imalat ve yolcu beraberinde gelenler olarak toplamda 22.602.579 cep telefonu MCKS’de kaydedildi.

Bunların haricinde BTK bünyesindeki Bilgi ve İhbar Merkezi’ni arayanların sayısında da artış var. Kayıp ve çalıntı ihbarı için arayanların sayısı, 2022’de yüzde 46,88 artarak 749.381’e ulaştı. 2023 yılındaki verileri de hep birlikte göreceğiz.