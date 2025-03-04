Kayseri'ye 1,6 milyar dolarlık yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacağı açıklandı. OSB, 3 milyon 400 metrekarelik alan üzerine kurulacak.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları kapsamında çok önemli bir açıklama yaptı. Başkan Büyüksimitci'nin açıklamasına göre Kayseri'ye 1,6 milyar dolarlık yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak.

Yapılan açıklamaya göre Kayseri'ye kurulacak Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), tam 3 milyon 400 metrekarelik bir alana yayılacak. Firmalar, burada savunma sanayi sektörünün yerlilik oranını artırmak için çalışmalar yapacaklar.

"Kayseri, daha fazla sorumluluk üstlenecek"

Kayseri'de gerçekleştirilen toplantıya katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Kayseri, savunma sanayi alanında daha fazla sorumluluk üstlenebilecek potansiyele sahip." ifadesini kullandı. Kayseri'nin savunma sanayi sektöründeki çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024 yılında 72 milyon dolarlık ciroya ulaşıldığını aktardı.

Kayseri'de kurulacak Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.