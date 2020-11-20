Kaza Yapan Model 3'ün Pil Hücreleri, Şarapnel Gibi Saçıldı

ABD'de bir Tesla Model 3 sahibi, uyuşturucu madde kullandıktan sonra trafik kazası yaptı. En az 160 km/sa hızla gerçekleşen trafik kazasında, Model 3'ün bataryalarındaki küçük hücreler, çok geniş bir alana saçıldı. Dağılan hücreler, bir kişinin yaralanmasına ve küçük çaplı bir yangına yol açtı.

Bir Tesla Model 3, ABD'nin Oregon eyaletinde korkunç bir kazaya karıştı. 17 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, kaza yapan Model 3 kullanılamaz hale geldi. Bu trafik kazasını ilginç kılan esas şeyse, Model 3'ün pil hücrelerinin, kaza sırasında şarapnel gibi çevreye yayılmış olmasıydı. Kolluk kuvvetleri, yaşanan kaza sonrasında bölge halkına uyarılarda bulunmak zorunda kaldılar.

Edinilen bilgilere Model 3'ün sahibi, direksiyonun başına geçmeden uyuşturucu madde kullanmıştı. Dar yollarda en az 160 km/sa hızla giden sürücü, bir anlığına kontrolünü kaybetti. O hızla önce bir elektrik direğini parçalayan trafik canavarı, iki ağaca ve bir de telefon bağlantı direğine çarptıktan sonra ancak durabildi. Kolluk kuvvetlerinin açıklamalarına göre araç o kadar hızlıydı ki; kaza anında kopan tekerleklerden bir tanesi, bir evin banyosuna girerek su tesisatını patlattı. Polislere göre banyo, kazadan sonra kullanılamaz hale geldi.

İşte kaza sonrasında neredeyse tanınmayacak hale gelen Tesla Model 3

Yapılan açıklamalarda, Tesla Model 3'ün batarya paketlerinin kaza anında dağıldığını, bu paketlerin içinde bulunan küçük batarya hücrelerinin de etrafa saçıldığı ifade edildi. Kaza mahallinde 3 saat temizlik çalışması yapan polisler, sağa sola dağılmış olan hücrelerin büyük bir kısmını toplamış olsalar da yine de orada kalmış hücrelerin bulunabileceğini söylüyorlar. Hücrelerin zehirli gaz salınımı yapabileceğini belirten yetkililer, bu hücrelerin bulunması durumunda yetkililere teslim edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

İşte olay yerinden toplanan hücrelerin bir bölümü

Bu arada, fırlayan pil hücrelerinin birkaç metre uzağa yayıldığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Yetkililer ve görgü tanıkları, kaza sırasında saçılan hücrelerin çok büyük bir hızla ve metrelerce uzağa fırladığını söylüyorlar. Hatta olay sırasında fırlayan hücrelerden bir tanesi bir kişinin kucağına düşerek, ufak bir yaralanmaya yol açtı. Başka bir hücre ise boş alanda küçük çaplı bir yangına neden oldu.

Tüm bunlar yaşanırken Model 3'ün sahibine ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra direksiyon başına geçen trafik canavarı, ortalığın savaş alanına döndüğü bu trafik kazasından sağ kurtuldu. Ufak tefek yaraları olan araç sahibi, olay yerinden de yürüyerek kaçtı. Ancak polisler, bu trafik canavarını olay yerinden birkaç yüz metre uzakta yakalamayı başardılar. Adama, birden çok nedenle soruşturma açıldı.