Genç YouTuber, Babasının Lüks Otomobilini Perte Çıkardı

ABD'nin ünlü YouTuberlarından Gage Gillean, lüks otomobil Pagani Huayra Roadster ile bir trafik kazası geçirdi. Araç pert olurken, YouTuber'ın da kolu kırıldı. 3,4 milyon dolar değerindeki araç hurdaya ayrılabileceği gibi istenildiği takdirde yeni bir araç haline de getirilebilir.

YouTube'da çektiği ihtişamlı yaşam videolarıyla tanınan 17 yaşındaki Gage Gillean, babasına ait olup türünün tek örneği olan 3,4 milyon dolar değerindeki Pagani Huayra Roadster ile trafik kazası yaptı. Araç, kaza sonrasında adeta pert olurken bu kayıp YouTuber'ın ailesi için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Gillean'ın babası, milyarder Tim Gillean'ın ta kendisi...

YouTuber'ın geçirdiği trafik kazası, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden ötürü kullandığı süper aracın hakimiyetini yitiren genç YouTuber, önce yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle havalanan araba, bir ağaca çarparak durabildi. Kazaya başka bir araç dahil olmazken, YouTuber'ın kolu kırıldı.

3,4 milyon dolar değerindeki Pagani'nin son hali

Yaşanan trafik kazası, ABD'nin sosyal medya gündemine oturdu. Neticede ABD de olsa, 3,4 milyon dolarlık bir aracın hurdaya dönmesi sıklıkla yaşanan bir şey değil. İnternette paylaşılan görüntülere baktığımızda; aracın sol kapısının koptuğunu, sol ön tekerin yerinde olmadığını, kaputun tamamen dağıldığını ve hava yastıklarının da açılmış olduğunu görüyoruz.

YouTube'da 80 binden fazla takipçisi olan fenomen, yaşadığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. YouTuber, kaza anında neler yaşandığını anlayamadığını ancak kaza anında aşırı hız yapmadığını, aracı yasal hız limiti içinde kullandığını söylüyor. Ancak aracın hali, bunun pek de mümkün olmadığını gösteriyor. Zira herhangi bir aracın 50 km/sa hızda bu hale gelmesi, pek de inanılacak bir şey değil. Türünün tek örneği olan Huayra Roadster, 754 beygir gücünde, 100 km/sa hıza sadece 3 saniyede ulaşabilen bir canavar. Yani bu aracı yasal limitlerde kullanmak isterseniz, ciddi anlamda zorlanırsınız.

Bu arada, araç ciddi derecede hasar almış olsa da muhtemelen hurdaya çıkmayacak. Çünkü Pagani, daha önce de benzer bir şekilde kaza yapıp pert olan bir Zonda F'i, özel bir araç haline getirmişti. Yani araç sahipleri isterse, binlerce dolar karşılığında bu aracı sıfır ve benzersiz hale gelmiş şekle getirtebilir. Ancak haberimizin başında da dediğimiz gibi 17 yaşındaki YouTuber'ın babası bir milyarder. Üstelik bu ailenin Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, McLaren Senna, Lamborghini Urus ve Rolls-Royce Dawn gibi ultra lüks araçlardan oluşan bir filosu bulunuyor. Yani bu kazayı Gillean ailesi için devede kulak olarak tanımlarsak yanılmış sayılmayız.