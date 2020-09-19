Kazananı Uzaya Gönderecek Yarışma Programı: Space Hero

ABD’li TV yapım şirketi, kazanan kişiyi 10 günlüğüne ISS’e götürecek Space Hero isimli bir program düzenliyor. Önümüzdeki sene dünya genelinde yayınlanacak program, yarışmacılarını da Türkiye dahil tüm dünyadan seçecek.

Uzaya çıkmak istiyor, ancak bunun için hem maddi hem de eğitimsel açıdan durumunuz yok mu? ABD’li bir TV yapım şirketi, çok yakında hemen hemen tüm dünyada yayınlanacak ve kazananın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceği “Space Hero” isimli bir yarışma programı düzenleyecek.

Deadline’da yer alan habere göre, Space Hero isimli programa katılacak yarışmacılar, tüm dünya ülkelerinden seçilecek. Pek çok ülkede de yayınlanacak program için, çok yakında yarışmacı avına çıkılacağı söyleniyor. Yarışmacılar seçildiğinde, öncesinde önemli bir antrenman sürecinden geçecekler. Bu süreçte bazı temel astronot eğitimine de girecek yarışmacılar, bu süreci başarıyla geçtiklerinde uzaya gidebilecekler.

Çok yüksek bir bütçeye sahip olacak

Space Hero programı, Türkiye’de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanacak. Böylesine büyük bir prodüksiyon için elbette başlangıçta yüksek bir bütçe sağlanacak. Eğer bir sorun olmazsa programın önümüzdeki sene yayına başlayacağı düşünülüyor.

Kazanan yarışmacı 10 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacak

Geçtiğimiz dönemde NASA’nın 2021’den sonra ISS’te uzay turizmine başlayacağı duyurulmuştu. Bu turizmi projeye çevirmek isteyen yapım şirketi ise Space Hero programıyla bir kişinin hayalini gerçekleştirmeyi vadediyor. Eğer bir aksilik yaşanmazsa ve uzay turizminin önü açılırsa programı kazanan kişi 2023 yılında muhtemelen Falcon 9 roketiyle ISS’e gidecek ve burada 10 gün boyunca astronot ve kozmonotların misafiri olacak. Kazanan yarışmacı uzaya çıktığında da Space Hero programıyla tüm dünyaya yayınlanacak. Peki sizler Space Hero programıyla uzaya çıkmak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.