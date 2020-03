Marvel, sevilen oyuncu Keanu Reeves'i Marvel Sinematik Evrenine getirme konusunda kararlı. İkili arasındaki görüşmelerde anlaşmanın sağlanması halinde ünlü aktörü Ghost Rider rolünde görebiliriz.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, ünlü aktör Keanu Reeves ile Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) rol alması için görüştüklerini açıkladı. Görüşmelerin olumlu tamamlanması halinde Keanu Reeves, MCU'da en popüler süper kahramanlardan birini oynayabilir.

WeGotThisCovered tarafından paylaşılan bilgilere göre Keanu Reeves, Ghost Rider'ın Marvel evrenindeki Johnny Blaze versiyonunu canlandırabilir. Marvel, Matrix ve John Wick serilerinin sevilen oyuncusu ile çalışmayı dört gözle bekliyor ancak ortada henüz resmi bir anlaşma yok.

Taraflar anlaşırsa Ghost Rider'ın Reeves için yeni bir serinin başlangıcı olabilir. Marvel, karakteri Keanu Reeves ile yeniden canlandırmayı planlıyor. Şu anda koronavirüs krizi eğlence endüstrisini kötü etkiledi ve bu nedenle anlaşmanın resmi olarak duyurulması için uzun süre beklemek zorunda kalabiliriz.

Keanu Reeves, aksiyon filmlerindeki tecrübesi ve karizmasıyla kesinlikle Ghost Rider için tam da doğru bir aktör olabilir. Marvel, Reeves ile çalışmakla çok ilgilendiği söylense de resmi bir ilerleme kaydedilmesi zaman meselesi.

Reeves, geçtiğimiz yıl Toy Store 4'te 'sesi ile' rol almasının ardından şu anda, Bill & Ted Face Music, Matrix 4 ve John Wick: Chapter 4 ve The SpongeBob Movie: Sponge on the Run gibi projelerde çalışıyor. Son olarak Matrix 4'ün çekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti.