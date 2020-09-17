BBC One'ın programında Matrix 4 ile ilgili açıklamalarda bulunan Keanu Reeves, film için "ilham verici bir aşk hikayesi" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, filmin çekimlerinin Berlin'de devam ettiğini de onayladı.

Dün (16 Eylül), BBC One’ın The One Show adlı programına konuk olan ünlü oyuncu Keanu Reeves, fazlasıyla merak edilen Matrix 4 filmi için yeni açıklamalarda bulundu. Şu anda filmin Berlin’deki çekimlerine devam ettiklerini ifade eden Reeves, filmde canlandırdığı Neo’yu nelerin beklediği ile ilgili soruya ise karakterin en son çok kötü halde olduğunu ifade etti.

Bildiğiniz gibi Keanu Reeves, neredeyse 20 yıllık bir aranın ardından yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkacak yeni Matrix filminde yine Neo karakterini canlandıracak. Ayrıca orijinal üçlemede Trinity karakterini canlandıran Carrie-Anne Moss da Matrix 4’te Neo’nun yanında yer almaya devam edecek.

Matrix 4'ün Nisan 2022'de vizyona girmesi bekleniyor

“Gerçekten harika bir yönetmenimiz var, Lana Wachowski. O iyi bir senaryo yazdı” diyen Reeves, filmin içeriği ile ilgili olarak ise “İlham verici bir aşk hikayesi” yorumunda bulundu. Reeves’e göre film, uyanma çağrısının yeni bir versiyonu ve içinde bol bol aksiyon unsuru bulundurmaya devam edecek.

Matrix 4’ün orijinal üçlemenin öncesini anlatıp anlatmadığı ile ilgili bir soruya da yanıt veren Keanu Reeves, “Hayır, hayır. Geçmişe gitmek yok.” şeklinde konuştu. Matrix 4’ün Nisan 2022’de vizyona girmesi planlanıyor ve koronavirüs virüs pandemisi filmin çekimlerine ara verilmesine neden olsa da Reeves, daha önceki bir açıklamasında filmin vizyona yetişeceğini belirtmişti.