Lad Bible tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Keanu Reeves, The Matrix serisinin ilk filminden elde ettiği gelirin %70’ini kanser araştırmalarına bağışladı. Reeves, söz konusu bağışı yaptığında kız kardeşi 8 yıldır lösemiyle mücadele ediyordu.

Film sektörünün en sempatik isimlerinden birisi olan Keanu Reeves, özellikle The Matrix serisiyle tüm dünyaya adını duyurmayı başarmıştı. Fakat Reeves, oyunculuğunun yanı sıra alçakgönüllülüğü ve sakin tavırlarıyla pek çok kişinin takdirini toplamayı başardı. Bugünse Reeves hayranlarını kendisine daha da çok çekecek bir gelişme yaşandı.

New York Post tarafından yapılan habere göre Keanu Reeves, 1999 yılında başrolünde yer aldığı The Matrix filminden elde ettiği gelirin büyük bir çoğunluğunu kanser araştırmalarına bağışladı. Lad Bible tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre The Matrix’ten (yalnızca ilk filmi) toplam yaklaşık 45 milyon dolar kazanç elde eden Reeves, bu paranın %70’ini, yani 31,5 milyon dolarını lösemi araştırmasına bağışladı.

Keanu Reeves'in bağışı sırasında kız kardeşi 8 yıldır lösemiyle mücadele ediyordu

Keanu Reeves’in böyle bir bağışta bulunup bulunmadığı, kendisi tarafından açıklanmadığı sürece doğrulanmayacak olsa da Reeves’in bu denli büyük miktarda bağışta bulunması aslında beklenmeyecek bir şey de değil. Zira o zamanlarda Reeves’in kız kardeşi Kim Reeves, abisi söz konusu bağışı yaptığında 8 yıldır lösemiyle savaşıyordu.

Reeves, kardeşi Kim kanseri yenmeyi başardıktan sonra da araştırmalara bağış yapmaya devam etti. Öyle ki uzunca bir süre herkesten gizli bir şekilde faaliyet gösteren özel bir vakıf bile kurmuştu. Reeves, bu vakıf hakkında ilk kez 2009 yılında konuşarak vakfın 5-6 yıldır faaliyet gösterdiğini, birkaç çocuk hastanesi ve kanser araştırmalarına yardımcı olduğunu ifade etmişti.