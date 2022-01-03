DC evreninde kartlar yeniden dağıtılabilir. Uzun süredir ertelenen Flash filminin konusuyla ilgili söylentilere göre tarihin kısmen yeniden yazıldığı bir Flashpoint durumunu izleyeceğiz. Peki bu ne demek? Gelin bakalım.

Her ne kadar Türkiye’nin çoğunluğu Marvel hayranı olsa da kendine has bir DC kitlesi de bulunuyor. Bugün burada onları sevindirecek mi desek üzecek mi desek bilemediğimiz bir konu ile karşınızdayız. DC evreninde neler oluyor?

DC’nin sinematik evreninde dört farklı evren bulunuyor, bunlardan en bilinenleri Zack Snyder’ın evreni bir diğeri ise şimdiki evren. Amerikalı film eleştirmeni, gazeteci ve çizgi roman yazarı Grace Randolph’un attığı bir Tweet ile bu evrenleri ilgilendiren büyük bir olay yaşanacağı düşüncesi ortaya atıldı. Gelin bu neymiş ne değilmiş bir bakalım.

Flashpoint denen durum yaşanacak ve bütün evrenlerin hikâyesi baştan yazılacak

Söylentilere göre Supergirl ve Batgirl, Superman ve Batman’in yerine geçecek. Evrenden evrene zıplayan ve tekrar Batman rolüne bürünen bir Michael Keaton’ı da izlememiz mümkün, tabii bu da bir söylenti. Marvel Sinematik Evreninin planlı ilerleyişine nazaran çok karmaşık ve komplike bir sinematik evrene sahip olan DC Sinematik evrenini de bu noktada Flash karakteri çözecek gibi görünüyor.

DC evreninde aynı anda ve bir arada yürütülen dört farklı evren mevcut. En büyüğü DCEU, bu evren Zack Snyder’ın Superman: Man of Steel filmi ile başladı ancak teknik olarak Justice League, Aquaman ve Wonder Woman ve hatta Suicide Squad filmlerinin ikisine de bağlı. Bu evren ayrıca ileriki zamanlarda TV’ye de geçecek.

Bir de Arrowverse var, bu da CW tarafından çekip yayınlanan Arrow, Black Lightning, Supergirl, The Flash ve Legends dizilerini içeriyor. Bu evren sinematik evrenle kesişse de tam olarak bir bağı yok. Yeni çıkan Batman filmi ile birlikte ayrıca bir Batman alt hikâyesi evreni de piyasaya çıktı, etti üç.

Son olarak birçok kendi başına bir evren olan tekli yapımlar var: Titans, Doom Patrol ve Harley Quinn animasyonları bunlara birer örnek. Bir başka örnek ise Joaquin Phoenix’in Oscar adayı Joker filmi, bu film hiçbir evrene bağlı değil. Bir de bir Green Lantern dizisi geliyor ancak hangi evrene bağlanacağı ise bilinmiyor.

Bu noktada ise 2022’de gelecek olan (artık umarız gelir) The Flash filminin bütün bu kafa karışıklıklarını gidereceği ve evrene tabiri caizse ‘restart’ atacağı umuluyor. Tabii bu nasıl olacak bilmiyoruz, Flash filmi çıkınca izleyeceğiz.