Kedilerin Kedi Nanesini Neden Çiğnediği Açıklandı

Kedilerin kedi nanesiyle oynarken neden sürekli çiğneme ve ısırma girişiminde bulunduğunun peşine düşen bilim insanları hedefine ulaşmayı başardı. Kedilerin bitkiyi ısırarak ortaya daha fazla kimyasal çıkarmasını sağladığı keşfedildi.

Kedileri kendinden geçiren, kendi kendine eğlencenin dibine vurmasını sağlayan kedi nanesi, kedilerde oluşturduğu bambaşka bir etkiyle gündeme geldi. Kedilere genellikle eğlenmesi için verilen bitki, yeni bir araştırmaya göre kedilerde sadece eğlencenin yanı sıra koruyucu bir etkiye de sahip oluyor.

Kediler, kedi nanelerini gördüklerinde bu bitkiyle birlikte oradan oraya yuvarlanmakla birlikte yapraklarına ısırarak ya da çiğneyerek da zarar verebiliyorlar. iScience’ta yayımlanan araştırma da işte bu verilen zararın arkasındaki nedenin peşine düştü. Ortaya çıkan sonuç, kedilerin bunu bilinçli olarak parçaladığını düşündürecek seviyedeydi.

Otu neden ısırıp kemirmeye kalkıyorlar?

Araştırmaya göre kedi nanesi ve aynı etkiyi yaratan gümüş asma bitkisinin çiğnenmesi ya da ısırılması, ortaya daha fazla kimyasal molekül çıkarıyor. Böylelikle kedilerin eğlenceleri daha erken başlayabiliyor ve daha uzun sürüyor. Yani kediler, bunu tamamen istekli ve daha fazla haz almak için yapıyor.

Ortaya çıkan bu kimyasalların kediye hiçbir zararı olmuyor. Aksine bu kimyasallar, böcekleri uzaklaştıran bileşenlerden oluşuyor. Havaya karışan bu bileşenler, o sırada bitkiyle meşgul olan kedinin de üzerine düşüyor ve böylelikle kediler için doğal bir böcek savar katmanı oluşuyor.