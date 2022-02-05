Evlerimizin eğlencesi olan kedilerimize yiyecek verirken dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bir etobur olan kedilere verdiğiniz bir yiyecek aslında onlara zarar veriyor olabilir. Bugün sizlere kedilerinize verebileceğiniz yiyecekleri listeledik.

Her ne kadar hal ve tavırlarından bunu pek göstermeseler de en çok sevdiğimiz evcil hayvanlardan olan kediler bir noktada bize muhtaçtırlar. İster evde isterse de dışarıda olsun kediler su, yemek gibi ihtiyaçlarını insanlardan alırlar. Sokak kedileri genelde çöpleri karıştırarak ya da iyi insanların kapısının önüne koyduğu su ve mama kaplarından ihtiyaçlarını giderirken evde beslediğimiz dostlarımız da bizim onlara verdiğimiz yemeklere ihtiyaç duyarlar.

Kediler için özel olarak üretilmiş mamalar var ve veterinerler ev yemekleri yerine bu mamaları öneriyorlar. Mamaların avantajı, aslında düşündüğümüzden daha narin bir mideye sahip olan kedilerin besin ihtiyaçlarını karşılamalarıdır. İçerisinde hem onlar için gerekli protein, karbonhidrad gibi besinler bulunan hem de yararlı vitaminlerin yer aldığı kaliteli mamalar kedilerinizin sağlığı için en mantıklı tercihlerdir.

Mama yerine hangi yiyecekleri tercih edebilirsiniz?

Elbette evcil hayvan sahipleri bilecektir ki mama fiyatları da artan kur oranları nedeniyle iyice yükseldi. Bugün sizlere mamalara ek olarak kedinize çok aşırıya kaçmadan verebileceğiniz yiyeceklerden bahsedeceğiz. Özellikle sokak hayvanları için kapınızın önüne bırakabileceğiniz yağsız ve tuzsuz tavuk, balık gibi ürünler dışında yulaf ezmesi gibi gıdalar koyabilirsiniz.

Unutmayın her ne kadar onlar bizi büyük kedi olarak görseler de onlar bir insan değil ve özellikle baharatı bol insan yemekleri hayatlarını büyük riske atıyor. Hadi gelin şimdi kedinize verebileceğiniz gıdalar neymiş bakalım.

Kedilerin yiyebileceği besinler

Yumurta

Yoğurt

Tavuk

Balık

Pişmiş kırmızı et

Muz

Pirinç

Yulaf ezmesi

Kavun

Bal kabağı

Yumurta

Protein ve B vitamini kaynağı olan yumurta, kedilerinize verebileceğiniz yararlı bir besin. Burada çok önemli bir durum var. Kedilerinize ve aslında siz de dahil hiçbir canlıya çiğ yumurta vermemelisiniz. Yani yağsız şekilde pişmiş güzel bir yumurta kedileriniz için ziyafet olabilir.

Yoğurt

Normalde süt ürünlerini kedinize verirken çok dikkatli olmalısınız. Öte yandan protein ve kalsiyum açısından zengin yoğurt, kedilerin süt ürünlerini almasında zararlı olmasını sağlayan laktozu oluşum sırasında kültürüyle parçalar ve kedileriniz için uygun bir forma dönüştürür. Elbette listemizdeki diğer bütün gıdalar gibi çok aşırıya kaçmadan 1 yemek kaşığı gibi küçük ölçeklerde vermenizin daha sağlıklı olduğunu unutmayın.

Tavuk

Sevimli yanlarıyla çok tatlı görünseler de kediniz hepçil olan köpeklerin aksine etobur canlılardır. Bu sebeple dostunuz lifli yiyecekleri köpekler kadar kolay sindiremez ve sevmez. Bu sebeple kedinizin sık sık et de yemesi gerekmektedir. İyi bir yağsız tavuk eti, kediniz için sağlam bir protein kaynağıdır. Kedinize tavuk verirken yağlı olan derisinden arındırmayı unutmayın. Ayrıca tavuk kemikleri kırıldığında çok sivri olabileceği ve dostunuzun iç organlarına zarar verebileceği (kesilme vb.) için yağsız ve kemiksiz bir tavuk eti vermenizi öneriyoruz.

Balık

Balık, kediniz için harika bir besindir. Yağsız protein ve omega-3 kaynağı olan balığı kedinize verirken kılçıksız olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca cıva dozları az olan somon, sardalya, hamsi gibi balıkları tercih edebilirsiniz.

Pişmiş kırmızı et

Kedinizin etobur olduğunu söylemiştik. Kedinize bir protein takviyesi yaparken demir ve B vitamini kaynağı da olan etleri yağsız ve pişmiş bir şekilde verebilirsiniz. Diğer pek çok besinde olduğu gibi az miktarda kırmızı et de kediniz için yararlı bir besindir.

Muz

Potasyum ve çözünebilir lif değeri yüksek olan muz, kediler için güzel bir atıştırmalık kaynağıdır. Kediniz için gerekli günlük kalori alımının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde verebileceğiniz muzlar, dostunuzun daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Pirinç

Pirinç her ne kadar kedilerinizin diyetinde önemli bir yere sahip olmasa da düşük dozlarda herhangi bir zararı da bulunmuyor. Ayrıca sindirim sorunu yaşayan kedilerinizin bu sorunu çözmesinde yardımcı oluyor.

Yulaf ezmesi

Sporcuların vazgeçilmezi olan yulafta bol miktarda protein, lif ve demir bulunuyor. Bu besinler de kediniz için sağlıklıdır.

Kavun

A ve C vitamini yönünden zengin olan kavun, kediniz için düşük miktarlarda güzel bir atıştırmalıktır. Sulu sulu bir kavun verirken yanında rakı olmadığına dikkat edin. Alkol kedi ve köpekler için son derece zararlı bir besindir. :)

Bal kabağı

Kabızlıktan kıl yumaklarına kadar pek çok şeye yardımcı olan bal kabağı ayrıca lif ve diğer pek çok besin yönünden zengin. Baharatsız iyi pişmiş bir bal kabağı kediniz için sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Kaynak: 1, 2, 3, 4