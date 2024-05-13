2021'de bir Reddit topluluğu sayesinde GameStop hisselerinin uçuşa geçerek dev yatırım fonlarının milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan olayların ana ismi Keith Gill, yıllar sonra X'te paylaşım yaptı. Gill'in bu paylaşımı, GameStop hisselerini yine uçuşa geçirdi.

2021 yılında, COVID’ın hâlâ hayatımızda olduğu dönemde Reddit’te tarihe geçen bir olay yaşanmıştı. Wallstreetbets isimli subreddit’teki kullanıcılar, ABD’li oyun mağazası zinciri GameStop’un her şeyin dijitale geçmesi nedeniyle azalan hisselerini manipüle ederek astronomik bir şekilde yükselmesini sağlamıştı. Küçük yatırımcının bir araya geldiğinde gerçekten de piyasayı alt üst edebileceğini gösteren bu durum, büyük yatırım fonlarının korkunç zararlar etmesine de neden oldu. Paul Dano’nun başrolde yer aldığı “Dumb Money” isimli bu olayları anlatan bir film bile çekildi.

GameStop olayının arkasındaki ana isim, X ve YouTube’da Roaring Kitty, Reddit’te ise “Deepfuckingvalue” ismiyle bilinen yatırımcı Keith Gill idi. Gill, GameStop furyasını başlatmış ve Reddit topluluğunu arkasına alarak hisseleri uçurmuştu. Bazı kayıplar yaşasa da olaylar sona erdiğinde 30 milyon dolarlık servete ulaşmayı başarmıştı. Kendisinden yıllardır haber alamadığımız Gill hakkında şimdi yeni bir gelişme yaşandı.

Gill, 3 yıl sonra paylaşım yaptı, GameStop hisseleri yine uçtu

Gill, bugün X hesabı üzerinden neredeyse 3 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı. Yukarıdan görebileceğiniz bu paylaşım, tahmin edebileceğiniz gibi Gill’in takipçilerinin büyük dikkatini çekti. Yıllar sonra geri dönmesinin ardından Reddit topluluğundaki kullanıcılar, Gill’in geri döndüğünü içeren paylaşımlar yapmaya başladı.

Kitty’nin herhangi bir açıklama içermeyen bu paylaşımı, GameStop hissesini de etkiledi. Yaşananlardan dolayı “meme hisse” olarak nitelendirilmeye başlayan GameStop hisseleri, %100 civarında yükseldi. Hisseler, geçtiğimiz cuma günü 17 dolar civarlarından işlem görüyordu. Bugün ise 36 dolara kadar çıktı. Bu haberin yazıldığı sıralarda ise 31,70 dolardan işlem görüyor.

Yıllardır hakkında pek haber göremediğimiz Gill’ın yatırım alanına geri dönüp dönmediği konusunda henüz bir bilgi yok. Yine 2021’dekine benzer bir uçuş görüp görmeyeceğimizi ilerleyen zamanlarda göreceğiz ancak Gill’in dönüşü, yatırımcıları kesinlikle heyecanlandırmışa benziyor.