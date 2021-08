Scrabble ile başlayan kelime bulma oyunları furyası, mobil oyun sektörünü de kasıp kavuruyor. 'Kelimelik' gibi mobil kelime oyunları mobil platformlarda milyonlarca oyuncuya ulaşmış durumda. Biz de bu içeriğimizde 11 milyon oyuncuya ulaşan 'Kelimelik' benzeri kelime oyunlarına yakından bakacağız.

Kelime oyunları, her yaştan insanın zevk aldığı ender oyun türlerinden biri. En popüler masa oyunlarından biri olan scrabble ile başlayan kelime oyunları, günümüzde 'Kelimelik' gibi mobil oyunlarla devam ediyor. Beyni çalıştıran ve kelime dağarcığını geliştiren bu oyunlar, mobil platformlarda da büyük ilgi görüyor.

Öyle ki mobil kelime oyunlarının en popülerlerinden olan 'Kelimelik', mobilde milyonlarca oyuncuya ulaşmış durumda. Bu içeriğimizdeyse mobil cihazlarda arkadaşlarınızla veya çevrimdışı olarak oynayabileceğiniz 'Kelimelik' benzeri mobil kelime oyunlarına yakından bakacağız.

Kelimelik benzeri 6 mobil oyun:

WOW

Kelime Savaşı

A Word Kelime Oyunu

Kelime Kutusu

Kelime Gezmece

Düşen Kelime Oyunu

Dünya şehirlerini gezerken arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz bir kelime oyunu: WOW

Geliştirici: Fugo Games

Puanı: 4,6

Words of Wonder (WOW), dünyanın farklı şehirlerinde gezerek kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz bir çapraz bulmaca oyunu. Mobil kelime oyunları arasında en popüler yapımlardan olan bu oyunda arkadaşlarınızla anlık olarak yarışabilir veya çevrimdışı modda istediğiniz her an ilerlemeye devam edebilirsiniz.

İlginç diyalogların döndüğü mobil oyun: Kelime Savaşı

Geliştirici: Mynet

Puanı: 2,3

Geçtiğimiz dönemlerde bir hayli popüler olan Kelime Savaşı'nda onlarca farklı konu başlığından birini seçerek rakiplerinizle canlı düelloya katılıyorsunuz. Bu mobil oyunda amaç, her soru için tanınan süre zarfında rakibinizden daha fazla doğru yanıt vermek. Oyunda canlı sohbet olduğu için epey eğlenceli diyalogların yaşandığını da belirtelim.

Klasik petek çözme oyunlarının mobil versiyonu: A Word Kelime Oyunu

Geliştirici: Apps Mobile Games

Puanı: 4,4

A Word Kelime Oyunu, 'Kelimelik' oyununu sevenlerin tercih edebileceği bir başka popüler Türkçe mobil kelime oyunu. Scrabble benzeri oyunlardan farklı olarak bu kelime oyununda, verilen konu başlığı ya da ipucu kelimelerden yola çıkarak petekteki harflerden kelime türetmek. Oyun her ne kadar basit görünse de diğer mobil kelime oyunlarına kıyasla epey zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Sözcük bulmayı sevenler için: Kelime Kutusu

Geliştirici: Apps Mobile Games

Puanı: 4,5

A Word Kelime Oyunu yapımcılarının bir başka mobil kelime oyunu olan Kelime Kutusu'nda karmaşık şekilde duran kutular arasında anlamlı kelimeler bulmaya çalışıyoruz. Doğru kelimeleri buldukça kutular yer değiştiriyor ve bulmamız gereken yeni kelimeler türüyor. Kelime Kutusu da yine 'Kelimelik' gibi mobil kelime oyunlarını sevenlerin tercih edebileceği bir yapım.

Dünya şehirlerini gezdiğimiz bir başka kelime oyunu: Kelime Gezmece

Geliştirici: Funlab Software Ltd.

Puanı: 4,6

Words of Wonder ile benzer yapıda bir mobil oyun olan Kelime Gezmece'de de tıpkı WOW'daki gibi dünyanın farklı şehirlerini gezip, kelime bilginizi geliştirebilirsiniz. Basit ve oynaması kolay bir arayüze sahip olan kelime oyunu, aynı zamanda Play Store'un en popüler bulmaca oyunlarından biri.

Zorluk derecesi yüksek bir kelime oyunu arıyorsanız: Düşen Kelime Oyunu

Geliştirici: LookMan Game

Puanı: 4,8

'Kelimelik' ve diğer mobil kelime oyunlarından farklı bir türde olan Düşen Kelime, yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir. En kolaydan başlayıp yavaş yavaş zorlaşan bu kelime oyununda, bulduğunuz kelimeler yok olunca harf kutuları aşağı düşüp yeni kelimeler oluşturuyor. Oyundaki temel amaç ise tüm kelimeleri bulup kutuları yok ederek bölümü tamamlamak. Düşen Kelime de 'Kelimelik' oyununu sevenlerin şans vermesi gereken mobil oyunlardan biri.