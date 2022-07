Netflix filmi Kemiklerin Mirası'nı sevenlerin hoşuna gidecek gerilim ve gizem temalı filmleri listeledik.

Gardiyan filmiyle başlayan bir üçlemenin 2. filmi olan Kemiklerin Mirası, FBI tarafından eğitilen ve gençleri hedefi haline getiren bir katili yakalamak için İspanya, Navarre’deki memleketine geri dönen bir polisi konu alıyor. Eski cinayetler ile alakalı bir gizemi ortaya çıkartan polisimiz kendisini oldukça derinden etkileyen bir olay ile karşı karşıya kalıyor.

Adeta bir dizi gibi çekilen üçlemenin her biri kendi sürükleyici hikayesini oluşturuyor. Özellikle 3. filmde 'ritüeller' gibi konulara değinerek gerilim dozajını da arttıran seri +18 yaş sınırının hakkını veriyor. Bizde benzer sürükleyici özelliklere sahip olan ve bol bol gizemi de yanında getiren Kemiklerin Mirası benzeri filmleri listeledik.

Kemiklerin Mirası benzeri filmler:

Sorunları olan bir grup insan bir araya gelir: The Devil All the Time

Yıl: 2020

2020 Tür: Suç, drama, gerilim

Suç, drama, gerilim Yönetmen: Antonio Compos

Antonio Compos Oyuncular: Bill Skarsgard, Tom Holland, Banks Repeta

Bill Skarsgard, Tom Holland, Banks Repeta IMDb Puanı: 7.1

The Devil All the Time, bir grup insanın bir araya gelişini konu alıyor. Tabii ki konu bu kadar basit bir şekilde işlemiyor. Bu insanların her biri hayatlarında sorun yaşamış, problemli insanlar. Katilinden, işkence görmüş eski bir askere kadar ne ararsanız mevcut. Bu karakterlerin hayatlarının nasıl bir hal alacağı ise tam olarak bize anlatılan detay diyebiliriz.

Bütün hayatın altüst olması: Side Effects

Yıl: 2013

2013 Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yönetmen: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Oyuncular: Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law

Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law IMDb Puanı: 7.1

Tam her şey yolunda giderken birdenbire bir yerden patlak vermenin çaresizliğini bilir misiniz? Side Effects tam olarak bunu yansıtan film. New York’ta lüks standartlarda yaşayan Emily ve Martin kelimenin tam tabiriyle “Amerikan Rüyası” bir hayat yaşamaktadır. Fakat Martin’in borsa yolsuzluğu nedeniyle hapse girmesi çiftin tüm hayatını altüst eder. Lüks hayatlarının ellerinden kayıp gitmesi bir kenara Emily küçük bir apartmanda kocasını beklerken depresyon ve anksiyete ile yüzleşir. Yaşama tutunmak için görüştüğü psikiyatr ile arasında bir ilişki başlayınca da işler iyice içinden çıkılmaz bir hale bürünür.

En mutlu günde kirli sırların ortaya çıkması: Everybody Knows

Yıl: 2018

2018 Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yönetmen: Asghar Farhadi

Asghar Farhadi Oyuncular: Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin

Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin IMDb Puanı: 6.9

Mutlu günlerde başa gelen kötü olaylar her zaman bir iz bırakır. Everybody Knows’da en mutlu günlerinden birinde hiç istemediği olaylar yaşayan Laura isimli bir kadına odaklanıyor. Kız kardeşinin düğünü için Laura ailesiyle birlikte yola çıkar ve İspanya’nın yolunu tutar. Her şey oldukça mükemmel bir şekilde ilerlerken beklenmedik bir olay patlak verir ve Laura’nın büyük kızı kaçırılır. Laura’nın kızının bulunması için her şey yapılırken bir yandan da kirli sırlar gün yüzüne çıkmaya başlar.

Hayvanlar en yakın dostunuz mudur gerçekten? The Voices

Yıl: 2014

2014 Tür: Komedi, suç, fantastik

Komedi, suç, fantastik Yönetmen: Marjane Satrapi

Marjane Satrapi Oyuncular: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick

Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick IMDb Puanı: 6.3

Hayvanlar insanların en yakın dostudur derler. Aynı durum bir küvet fabrikasında çalışan Jerry içinde geçerli. Fakat Jerry biraz garip bir kişiliğe sahip. Bir kedi ve bir köpeğe sahip olan Jerry, kedisiyle konuştuğunda insanları öldürürken, köpeği ile konuştuğunda ise bu tarz işlere kalkışmıyor. Bir gün Jerry’nin hayatına bir kadın girer ve zaten pek aklıselim olmayan dostumuzun dünyası daha da garipleşmeye başlar.

Çözülmesi acı veren bir dava: Secret in Their Eyes

Yıl: 2015

2015 Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yönetmen: Billy Ray

Billy Ray Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts

Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts IMDb Puanı: 6.3

Kendi alanlarında yükselen isimlerden olan Jess Cobb, Ray Kasten ve Claire Sloan 11 Eylül saldırısı sonrası Los Angeles merkezli terörle mücadele timine seçilirler. Görevlendirildikleri bir cinayet için olay mahalline gittiklerinde ise bu tarz bir işte çalışan herhangi bir kişinin kesinlikle görmek istemeyeceği bir manzaraya tanıklık ederler. Ölen kişi Jess’in kızıdır. Bu olayın üzerine Ray ve Jess katili bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya karar verirler. Fakat buldukları şüpheli tanık koruma programında olan bir federal tanıktır.

Geçmişin derin yaraları: Nieve Negra (Black Snow)

Yıl: 2017

2017 Tür: Suç, gizem, drama

Suç, gizem, drama Yönetmen: Martin Hodara

Martin Hodara Oyuncular: Leonardo Sbaraglia, Laia Costa, Ricardo Darin

Leonardo Sbaraglia, Laia Costa, Ricardo Darin IMDb Puanı: 6.2

Kendi kardeşinizi öldürmekle suçlanmak bir insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri olabilir. Salvador da aynı şekilde gençliğinde kardeşini öldürmekle suçlanan bir adamdır. Başından geçen olayların ağırlığı sebebiyle artık Patagonya’nın ortasında yalnız bir hayat süren Salvador, tanıdığı herkesle bağını koparmıştır. Aradan geçen uzun yıllardan sonra kardeşi Marcus ve karısı Laura miras kalan toprakları satmak için Salvador’u ziyaret eder. Bu buluşma tahmin edildiği kadar iyi gitmez ve eski yaralar deşilmeye başlanır.

İlginç bir müzik eleştirisi: Kill Your Friends

Yıl: 2015

2015 Tür: Komedi, suç, müzik

Komedi, suç, müzik Yönetmen: Owen Harris

Owen Harris Oyuncular: Nicholas Hoult, Thomas Conroy, James Cordon

Nicholas Hoult, Thomas Conroy, James Cordon IMDb Puanı: 6.0

Kill Your Friends oldukça eleştirel bir film. Her yönüyle müzik piyasasını parmakla işaret edercesine eleştiriyor. Hikaye Brit Pop çılgınlığının tam ortasında bir A&R (artists and repertoire: müzik şirketlerine yeni yetenekleri keşfeden, gelişimleri denetleyen bölüm) olarak yaşayan Steven Stelfox’a odaklanıyor. Steven, kendini işiyle bütünleştiren bir insan. Çevresindeki herkesi düşman ve tüm iş arkadaşlarını birer köpekbalığı olarak görüyor. Öyle ki Steven sektöründe yükselmek için cinayet işlemekten, komplo kurmaktan ve başkalarına çelme takmaktan çekinmeyen biri.

Efsane suikastçı sinema perdelerinde: Hitman: Agent 47

Yıl: 2015

2015 Tür: Aksiyon, suç, gerilim

Aksiyon, suç, gerilim Yönetmen: Aleksander Bach

Aleksander Bach Oyuncular: Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto

Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto IMDb Puanı: 5.7

Popüler oyun Hitman’in sinema perdelerine taşınması ile izleyiciler ile buluşan Hitman: Agent 47, uzun yıllar boyu yapılan araştırmalar ile üst düzey yeteneklere sahip, terminatörün ete kemiğe bürünmüş hali olan Ajan 47’yi konu alıyor. Ajanlar arasında en iyisi olan 47 yeni görevinde kendisinin formülünü çözüp katil ordusu yaratmaya çalışan bir şirketi durdurmak zorundadır.

Adam asmaca hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı: Hangman

Yıl: 2017

2017 Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yönetmen: Johnny Martin

Johnny Martin Oyuncular: Al Pacino, Karl Urban, Britanny Snow

Al Pacino, Karl Urban, Britanny Snow IMDb Puanı: 5.2

Cinayet dedektifi Ray Archer ve suç profili uzmanı Wil Ruiney, ünlü bir seri katilin peşine düşerler. Katil çocuk oyunu olan “adam asmacayı” kendine tema edinmiştir ve cinayetlerini bu oyunu temel alarak işlemektedir. Archer ve Ruiney katilin temasının ardındaki gizemi çözerek oyununa son vermeye çalışır.

Ardı ardına gelen paranormal gizemler: Cold Moon

Yıl: 2016

2016 Tür: Suç, drama, korku

Suç, drama, korku Yönetmen: Griff Furst

Griff Furst Oyuncular: Josh Stewart, Candy Clark, Robbie Kay

Josh Stewart, Candy Clark, Robbie Kay IMDb Puanı: 4.5

Sessiz sakin bir güney kasabasında yaşayan Larkin ailesi yaşadıkları bir trajedi ile eski hayatlarına tamamen veda ederler. Başlarına gelen trajedi de yetmiyormuş gibi kasabalarında her şey değişmeye başlamıştır. Kasabanın sokaklarında garip siluetler dolaşmaya başlamış, trafik lambaları sapıtmış ve kasabanın sevilen nehri bile tüyler ürpertici bir hale bürünmüştür. Larkin ailesi bu yaşananları nasıl atlatacaktır?