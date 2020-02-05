Amerikalı model ve reality show yıldızı Kendall Jenner, pazartesi günü popüler video paylaşım platformu TikTok’a katıldı; ancak ünlü ismin hesabı açıldıktan sadece 24 saat sonra silindi. Hesabı Jenner’ın mı yoksa TikTok’un mu kaldırdığı ise belirsizliğini koruyor.

Amerikan magazin dünyasına bolca malzeme veren Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesi olan 24 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner, bu haftanın başında TikTok’ta hesap açtı.

Banyoda çektiği kısa bir video ile hayranlarına merhaba diyen yıldız isim, sadece iki saat içinde 920.000 beğeni topladı ve yarım milyon takipçiye ulaştı. Fakat Jenner’ın popüler video uygulamasındaki macerası yalnızca 24 saat sürdü.

Kendal Jenner'ın TikTok hesabının neden kapatıldığı henüz belli değil

Salı öğleden sonra ünlü modelin @kendalljenner kullanıcı ismindeki hesabının silindiği keşfedildi. Jenner'ın TikTok hesabının neden kaybolduğu gizemini koruyor. Jenner, hesabını kendi silmiş olabilir veya TikTok, politikalarını ihlal ettiği için hesabı askıya almış olabilir. Ne TikTok ne de Jenner, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmış değil.

Kardashian-Jenner ailesinin popüler video paylaşım platformuna katılan üçüncü üyesi olan 24 yaşındaki Amerikalı model, Instagram’dan kazandığı para ile adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Jenner, 2019’da Calvin Klein, Proactiv ve Stuart Weitzman gibi ünlü şirketlerle yaptığı ücretli ortaklıklardan tam 15,9 milyon dolar gelir sağladı. Geçtiğimiz yıl toplam 26 sponsorlu gönderi paylaşan yıldız isim, gönderi başına 600.000 doları cebine koydu.