1000’den Fazla Oyunu Kendi Başına Oynayabilen Yapay Zekâ: NitroGen!

NVIDIA araştırmacıları tarafından geliştirilen NitroGen isimli yeni açık kaynaklı yapay zekâ modeli, binlerce farklı oyunu insan gibi oynayabiliyor. Oyun dünyasında devrim yaratması beklenen bu teknoloji, aynı zamanda robotik sistemlerin gelişimi için de kritik bir rol üstleniyor. İşte detaylar...

Yapay zekâ teknolojileri metin yazmaktan görsel üretmeye kadar pek çok alanda hayatımıza girmişken, NVIDIA cephesinden oyun dünyasını sarsacak dev bir hamle geldi. NVIDIA araştırmacılarının liderliğinde geliştirilen NitroGen, oyun oynama yeteneğine sahip genel bir yapay zekâ modeli olarak resmen duyuruldu.

Açık kaynaklı bir yapıya sahip olan bu model, sadece belirli bir oyunu değil, 1000'den fazla farklı yapımı insan müdahalesi olmadan analiz edip oynayabiliyor. Daha önce "Project G-Assist" olarak karşımıza çıkan konseptin ete kemiğe bürünmüş hâli olan bu proje, oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak gibi görünüyor.

Peki NitroGen tam olarak nedir? Ne işe yarayacak?

NitroGen, NVIDIA ve MineDojo ekibi tarafından geliştirilen bir çok yönlü oyun ajanı olarak karşımıza çıktı. Geleneksel yapay zekâların aksine, her oyun için ayrı bir eğitim sürecine ihtiyaç duymadan, görsel verileri analiz ederek oyun mekaniklerini kavrayabiliyor. Bu durum, yapay zekânın bir oyundan öğrendiği temel mantığı başka bir oyuna aktarabilmesi anlamına geliyor.

Geliştiricilerin paylaştığı verilere göre NitroGen, aralarında Minecraft'tan FPS oyunlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan 1000'den fazla oyunu oynama becerisine sahip. Bu, yapay zekânın görsel ipuçlarını, arayüzü ve oyun içi hedefleri anlamlandırmada ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

Robotik dünyası için de yeni bir dönem başlayacak!

Bu projenin sadece bir "oyun botu" olmadığını belirtmekte fayda var. NitroGen’in temelindeki teknoloji, robotların karmaşık fiziksel dünyayı anlamlandırması ve görsel verileri eyleme dönüştürmesi için bir temel model görevi görüyor. Yani bir yapay zekânın oyunda bir kapıyı açmayı öğrenmesi, gelecekte fiziksel bir robotun gerçek dünyadaki bir kapıyı açması için gereken mantığı kavramasına yardımcı oluyor.

Projenin en dikkat çekici yanlarından biri ise tamamen açık kaynaklı olması. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler, NitroGen’in kodlarını kullanarak kendi projelerini veya özel oyun yardımcılarını geliştirebilecekler. NVIDIA’nın bu hamlesi, yapay zekâ tabanlı oyun asistanlarının çok daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayabilir.

NitroGen'in oyun performansını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: