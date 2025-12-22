Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

1000’den Fazla Oyunu Kendi Başına Oynayabilen Yapay Zekâ: NitroGen!

NVIDIA araştırmacıları tarafından geliştirilen NitroGen isimli yeni açık kaynaklı yapay zekâ modeli, binlerce farklı oyunu insan gibi oynayabiliyor. Oyun dünyasında devrim yaratması beklenen bu teknoloji, aynı zamanda robotik sistemlerin gelişimi için de kritik bir rol üstleniyor. İşte detaylar...

1000’den Fazla Oyunu Kendi Başına Oynayabilen Yapay Zekâ: NitroGen!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ teknolojileri metin yazmaktan görsel üretmeye kadar pek çok alanda hayatımıza girmişken, NVIDIA cephesinden oyun dünyasını sarsacak dev bir hamle geldi. NVIDIA araştırmacılarının liderliğinde geliştirilen NitroGen, oyun oynama yeteneğine sahip genel bir yapay zekâ modeli olarak resmen duyuruldu.

Açık kaynaklı bir yapıya sahip olan bu model, sadece belirli bir oyunu değil, 1000'den fazla farklı yapımı insan müdahalesi olmadan analiz edip oynayabiliyor. Daha önce "Project G-Assist" olarak karşımıza çıkan konseptin ete kemiğe bürünmüş hâli olan bu proje, oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak gibi görünüyor.

Peki NitroGen tam olarak nedir? Ne işe yarayacak?

Başlıksız-1

NitroGen, NVIDIA ve MineDojo ekibi tarafından geliştirilen bir çok yönlü oyun ajanı olarak karşımıza çıktı. Geleneksel yapay zekâların aksine, her oyun için ayrı bir eğitim sürecine ihtiyaç duymadan, görsel verileri analiz ederek oyun mekaniklerini kavrayabiliyor. Bu durum, yapay zekânın bir oyundan öğrendiği temel mantığı başka bir oyuna aktarabilmesi anlamına geliyor.

Geliştiricilerin paylaştığı verilere göre NitroGen, aralarında Minecraft'tan FPS oyunlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan 1000'den fazla oyunu oynama becerisine sahip. Bu, yapay zekânın görsel ipuçlarını, arayüzü ve oyun içi hedefleri anlamlandırmada ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

Robotik dünyası için de yeni bir dönem başlayacak!

Başlıksız-1

Bu projenin sadece bir "oyun botu" olmadığını belirtmekte fayda var. NitroGen’in temelindeki teknoloji, robotların karmaşık fiziksel dünyayı anlamlandırması ve görsel verileri eyleme dönüştürmesi için bir temel model görevi görüyor. Yani bir yapay zekânın oyunda bir kapıyı açmayı öğrenmesi, gelecekte fiziksel bir robotun gerçek dünyadaki bir kapıyı açması için gereken mantığı kavramasına yardımcı oluyor.

Projenin en dikkat çekici yanlarından biri ise tamamen açık kaynaklı olması. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler, NitroGen’in kodlarını kullanarak kendi projelerini veya özel oyun yardımcılarını geliştirebilecekler. NVIDIA’nın bu hamlesi, yapay zekâ tabanlı oyun asistanlarının çok daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayabilir.

NitroGen'in oyun performansını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Google, Yapay Zekâyla Sahte Film Fragmanları Oluşturan YouTube Kanallarını Kapattı! Google, Yapay Zekâyla Sahte Film Fragmanları Oluşturan YouTube Kanallarını Kapattı!
Yapay Zekâ ile Video Oluşturma Sektöründe Dengeleri Değiştirecek Ray3 Modify Duyuruldu: İşte Özellikleri! Yapay Zekâ ile Video Oluşturma Sektöründe Dengeleri Değiştirecek Ray3 Modify Duyuruldu: İşte Özellikleri!
Yapay Zeka Nvidia Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim