Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Yapay Zekâ ile Video Oluşturma Sektöründe Dengeleri Değiştirecek Ray3 Modify Duyuruldu: İşte Özellikleri!

Yapay zekâ devi Luma AI, video üretiminde kontrolü tamamen kullanıcıya bırakan Ray3 Modify teknolojisini duyurdu. Artık sadece metinle değil, başlangıç ve bitiş karelerini seçerek profesyonel videolar oluşturmak mümkün hâle geliyor. İşte yeni modelin tüm detayları.

Yapay Zekâ ile Video Oluşturma Sektöründe Dengeleri Değiştirecek Ray3 Modify Duyuruldu: İşte Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zeka tabanlı video üretim araçları, bugüne kadar genellikle metinden videoya mantığıyla çalışıyor ve sonucun tam olarak ne olacağı konusunda kullanıcıya kısıtlı bir alan tanıyordu. Luma AI, bu durumu kökten değiştirecek olan yeni teknolojisi Ray3 Modify modelini resmî olarak duyurdu.

Bu yeni nesil teknoloji, video üretim sürecinde "hayal gücünü" algoritmalara bırakmak yerine, yönetmen koltuğuna kullanıcıyı oturtmayı hedefliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, Ray3 Modify ile videoların nasıl başlayacağı ve nasıl biteceği artık tamamen sizin seçtiğiniz görsellere dayanıyor.

Luma AI Ray3 Modify nedir? Tam olarak neler sunuyor?

Başlıksız-1

Luma AI tarafından geliştirilen Ray3 Modify, "anahtar kareleme" adı verilen bir mantıkla çalışan gelişmiş bir yapay zekâ modeli olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, videonun ilk karesini ve son karesini sisteme yüklediklerinde, yapay zekâ bu iki nokta arasındaki hareketi fizik kurallarına uygun şekilde dolduruyor.

Bu teknoloji, özellikle görsel devamlılığın kritik olduğu projelerde yaratıcılara devasa bir esneklik sağlıyor. Ray3 Modify sayesinde bir karakterin veya nesnenin hareket rotası üzerinde tam denetim sahibi olunurken, yapay zekâ sadece aradaki boşlukları hesaplayarak videoyu tamamlıyor.

Luma AI'ın bu hamlesi, sektördeki en büyük rakiplerinden biri olan OpenAI'ın Sora modeline karşı çok güçlü bir yanıt niteliği taşıyor. Ray3 Modify, sadece bir video oluşturucu değil, aynı zamanda mevcut videoları düzenlemek ve geliştirmek için kullanılan bir "modifikasyon" aracı olarak da konumlanıyor.

Özellikle karmaşık kamera hareketleri gerektiren sahnelerde, başlangıç ve bitiş noktalarının manuel olarak seçilebilmesi, profesyonel kurgu süreçlerini aylardan haftalara, haftalardan günlere kadar kısaltabilir. Yapay zekânın bu seviyede bir hassasiyete ulaşması, dijital sanat dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Ray3 Modify için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

ChatGPT Yanlış Bilgi Veriyor mu? Yanlış Bilgi Verme Oranı Ne Durumda? ChatGPT Yanlış Bilgi Veriyor mu? Yanlış Bilgi Verme Oranı Ne Durumda?
Tencent'ten Ağzınızı Açık Bırakacak Yapay Zekâ Modeli: Etkileşime Geçilebilen Dünyalar Oluşturabiliyor! Tencent'ten Ağzınızı Açık Bırakacak Yapay Zekâ Modeli: Etkileşime Geçilebilen Dünyalar Oluşturabiliyor!
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim