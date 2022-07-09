Çöpleri Üzerine Giyen Aktivistin Dikkat Çeken Eylemi

Los Angelas'ta yaşayan Rob Greenfield isimli bir adam, 30 gün boyunca kendi çöplerini giyerek oldukça ilginç bir eyleme imza attı. Peki Greenfield'ın böyle bir şey yapmasının sebebi neydi? Gelin birlikte bakalım.

Dünya üzerinde yarattığımız kirlilik her geçen gün artarken bu kirliliğin önüne geçmek de bir hayli önem kazanmış durumda. Her ne kadar pek çok şirket geri dönüşüme destek vermeye başlasa da bireysel olarak hepimiz kirliliğin sebebi olabiliyoruz.

Los Angelas’ta yaşayan Rob Greenfield’da sebep olduğumuz kirliliğe dikkat çekmek için oldukça ilginç bir yöntem seçti. Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda cebi olan şeffaf ve özel bir giysi hazırlayan Greenfield, gün içinde yediği içtiği veya kullandığı şeylerin çöplerini ceplerine doldurmaya başladı.

1 ay boyunca bu giysiyle dolaştı

Bir ay boyunca görmüş olduğunuz giysiyle gezen Greenfield’ın cepleri yürümesini bile zorlaştıracak kadar dolmuş durumdaydı. Eyleminin bitimine yaklaştığında ise Greenfield’ın giysisindeki ağırlık 28 kiloyu aşıyordu. Üstelik günlük olarak yaptığı tüm işleri de bu giysiyle birlikte yaparak tükettiği her şeyin çöpünü ceplerine doldurmaya devam etti. Greenfield, yaptığı bu eylemi “İnsanların çöpleri hakkında iki kez düşünmeleri gerektiğini ve ileriye dönük daha sürdürebilir seçimleri tercih etmelerini sağlamayı umuyorum” sözleriyle açıkladı.

‘Trash Me’ isimli bir kampanyanın parçası olarak ortaya çıkan bu giysi, insanlardan da büyük bir ilgi topladı ve sokakta Greenfield’ı görenler onun fotoğraflarını çekmeye başladı. Ancak Greenfield’ın üstünde taşıdığı çöpler, hepimizi bir kez daha düşünmeye itiyor. Kendisinin de açıklamalarında bahsettiği gibi; bir çöpü çöp tenekesine attığımızda ondan kurtulmuş olmuyoruz. Sadece onu gözümüzün önünden uzaklaştırmış oluyoruz.

İşte Greenfield'ın son hali ise böyle oldu: