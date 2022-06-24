Türkiye Avrupa'nın Çöplüğü Hâline mi Geliyor?

Son zamanlarda paylaşılan veriler, atık ithalatında Türkiye'nin lider konumda olduğunu ortaya koymuştu. Peki bu Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğü hâline mi geldiğini gösteriyor? Gelin bir bakalım.

Çöp ithalatı, Türkiye’de son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere ülkemiz, Greenpeace’in raporlarına göre Avrupa’da en fazla çöp ithal eden ülke olarak gösteriliyordu.

Paylaşılan verilerde Türkiye’nin 2021 yılı boyunca Avrupa ülkelerinden 518 bin 80 ton çöp ithal ettiği ve yeniden bu konuda lider olduğu aktarılmıştı. Bunun yanı sıra Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mayıs ayı sonunda paylaştığı verilerde Avrupa Birliği’nin atık ihracatında Türkiye’nin 14,7 milyon ton ile ilk sırada yer aldığını ortaya koymuştu.

Avrupa’nın çöplüğü hâline mi geliyoruz?

Yayınlanan bu verilerin ardından da ‘Türkiye Avrupa’nın çöplüğü mü oldu?’ sorusu gündeme taşınmıştı. Eurostat’ın verilerine göre Türkiye’ye yapılan atık ihracatı son 20 yılda yaklaşık üç kat artış gösterdi. Bunun yanı sıra Türkiye, 2020’de de 13,7 milyon ton ile yine en üst sırada yer almıştı.

Ek olarak Greenpeace tarafından yayımlanan bir başka rapor, Avrupa’dan ithal edilen plastiğin çevreye ve canlılara büyük bir zarar verdiğini göstermişti. Greenpeace’e göre Türkiye, 2020’de de AB ülkeleri ve Birleşik Krallık’tan 659 bin 960 ton plastik ile bu konuda liderdi. Ülkemiz bu atıkları neden alıyor diye soracak olursanız, çöplerin geri dönüştürülmesinin daha az maliyetli olduğu için satın alındığı; yani Türkiye’nin kendi atığını verimli kullanamadığı belirtiliyor. Ayrıca atıkların gelişmekte olan ülkeler için gelir kaynağı olabildiği ifade edilor.

Çevreciler, bu verilerin Türkiye’nin ‘sıfır atık’ hedefinden uzaklaştırdığını, plastiklerin çevreye ve insanlara büyük zararlar verdiğini vurguluyor. Çözümün ise çöp ithalatının yasaklanmasında olduğunu aktarıyor.

"İthal edilenler çöp değil, hammadde"

Bu konu hakkında farklı yorumların bulunduğunu da eklemek gerek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda “İthal edilenler çöp değil, sanayinin ham maddesi. Demir çelik sanayisinin getirip yeni ürün ürettiği ham madde” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca plasitk atık ithalatında sıkı denetimler uygulandığı ve bu konuda önemli gelişme kaydedildiği de yetkililer tarafından belirtilmişti.

Bunun yanı sıra Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kimsenin çöpe milyar dolarlar ödemeyeceğini belirten Eroğlu, Eurostat’ın verilerinde belirtilen atıkların geri dönüşüm için kullanılan hammadde olduğunu ifade etti. Başkan ayrıca bu atıkların 11 milyonunun metal olduğunu, hepsinin plastik olduğu konusunda yanlış bir algının bulunduğunu belirtti.

Eroğlu, son olarak geri dönüştürülmüş hammade üretmenin gerekli olduğunu, bunun da sebebinin Türkiye’nin yaptığı ihracatlar olduğunu belirtti. Peki siz Türkiye’ye gelen atıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.