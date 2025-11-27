Kendi Kendini İmha Edebilen SSD Geliştirildi: İşte Çok İlginç Özellikleri

Bir teknoloji şirketi, kendi kendini imha eden SSD geliştirdi. T-Create Expert P35S isimli SSD'nin sürgülü butonu devreye alındığında SSD'nin içindeki veriler ile cihazın kendisi tamamen kullanılamaz oluyor.

TeamGroup isimli bir teknoloji şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "T-Create Expert P35S" ismini verdiği yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu. Burada kadar ilginç bir şey olmadığının farkındayız. Gelin şimdi detaylara geçelim.

T-Create Expert P35S, oldukça özel bir teknoloji ile geliyor. Bu özel teknoloji, SSD'nin bir butona bastığınız an içindeki verileri ve kendisini geri döndürülemez şekilde imha etmesini sağlıyor. Şirket, bunun yanlışlıkla olmasını engellemek için iki aşamalı bir buton tasarlamış durumda.

Karşınızda T-Create Expert P35S

TeamGroup tarafından yapılan açıklamaya göre T-Create Expert P35S'i imha etmek için yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz sürgülü alanı itmeniz gerekiyor. Ancak buradaki mekanizma çok sert. Aynı sürgülü butonu bir kez daha ittiğiniz an itibarıyla geri döndürülemez süreç başlıyor. Bu işlemi başlatmak için SSD'nin bilgisayara takılı olması gerekiyor. Ancak mekanizma devreye girdiği an bilgisayar bağlantısı kesilse bile işlem devam ediyor. Şirket, bu ürünün sıradan kullanıcılar için olmadığını, hassas ve gizli belgelerle uğraşan kişilere yönelik olduğunu ifade ediyor.

Kendini imha edebilen SSD'nin diğer özelliklerinden de bahsedelim. Yapılan açıklamaya göre T-Create Expert P35S, 1.000 MB/sn'ye kadar okuma ve yazma hızına sahip USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı desteği sunuyor. 256 GB ila 2 TB aralığında depolama alanı seçeneklerine sahip olan SSD'nin fiyatı ise şu an için açıklanmadı.