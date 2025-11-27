Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Kendi Kendini İmha Edebilen SSD Geliştirildi: İşte Çok İlginç Özellikleri

Bir teknoloji şirketi, kendi kendini imha eden SSD geliştirdi. T-Create Expert P35S isimli SSD'nin sürgülü butonu devreye alındığında SSD'nin içindeki veriler ile cihazın kendisi tamamen kullanılamaz oluyor.

Kendi Kendini İmha Edebilen SSD Geliştirildi: İşte Çok İlginç Özellikleri
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

TeamGroup isimli bir teknoloji şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "T-Create Expert P35S" ismini verdiği yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu. Burada kadar ilginç bir şey olmadığının farkındayız. Gelin şimdi detaylara geçelim.

T-Create Expert P35S, oldukça özel bir teknoloji ile geliyor. Bu özel teknoloji, SSD'nin bir butona bastığınız an içindeki verileri ve kendisini geri döndürülemez şekilde imha etmesini sağlıyor. Şirket, bunun yanlışlıkla olmasını engellemek için iki aşamalı bir buton tasarlamış durumda.

Karşınızda T-Create Expert P35S

Başlıksız-1

TeamGroup tarafından yapılan açıklamaya göre T-Create Expert P35S'i imha etmek için yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz sürgülü alanı itmeniz gerekiyor. Ancak buradaki mekanizma çok sert. Aynı sürgülü butonu bir kez daha ittiğiniz an itibarıyla geri döndürülemez süreç başlıyor. Bu işlemi başlatmak için SSD'nin bilgisayara takılı olması gerekiyor. Ancak mekanizma devreye girdiği an bilgisayar bağlantısı kesilse bile işlem devam ediyor. Şirket, bu ürünün sıradan kullanıcılar için olmadığını, hassas ve gizli belgelerle uğraşan kişilere yönelik olduğunu ifade ediyor.

Dünyanın En Hızlı SSD’si Duyuruldu (Ama Kimse Kullanamayacak) Dünyanın En Hızlı SSD’si Duyuruldu (Ama Kimse Kullanamayacak)

Kendini imha edebilen SSD'nin diğer özelliklerinden de bahsedelim. Yapılan açıklamaya göre T-Create Expert P35S, 1.000 MB/sn'ye kadar okuma ve yazma hızına sahip USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı desteği sunuyor. 256 GB ila 2 TB aralığında depolama alanı seçeneklerine sahip olan SSD'nin fiyatı ise şu an için açıklanmadı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim