Micron, dünyanın en hızlı SSD'si olarak nitelendirilen 9650 modelini duyurdu. SSD, tüketicilere yönelik olmayacak, veri merkezlerinde kullanılacak.

Donanım konusunda en önde gelen şirketlerden olan Micron, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Marka, şimdi de Micron 9650 ismi verilen bir SSD tanıtıldı. Ürüne dair yapılan açıklamalarda, Micron 9650 SSD modelinin dünyanın en hızlı SSD’si olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ancak Micron 9650 SSD modeli, maalesef kullanıcıların PC’nde kullanabileceği bir SSD olmayacak. Yani tüketicilere yönelik değil. Bunun yerine yapay zekâ konusunda büyük önem taşıyan veri merkezlerine yönelik bir SSD olarak geliyor.

28 GB/sn’ye çıkan hızlar sunuyor

Micron’un “dünyanın ilk PCIe Gen6 veri merkezi SSD’si” olarak nitelendirdiği Micron 9650, yapay zekâ işlemleri için tasarlanan, daha önce hiç görülmemiş performansı gösterebiliyor. Öyle ki şirketin aktardığına göre SSD, 28 GB/sn’ye kadar çıkabilen okuma ve 14 GB/sn’yeye kadar çıkabilen yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Ürün, endüstriyel sınıf E3.S ve E1.S form faktörlerinde geliyor. Bu da onun genel tüketicinin standart masaüstü bilgisayarlar ile uyumsuz olmasına neden oluyor. Bu yüzden de sadece veri merkezlerinde kullanılan bir SSD olacak ve yapay zekâ iş yüküne yardımcı olacak. SSD’nin rastgele okuma performansında 5,5 milyon IOPS, rastgele yazmalarda ise 900 bin IOPS performans verdiğini belirtelim. Enerji verimliliği de etkileyici öyle ki rastgele yazma ve okumalarda %25’e ve %67’ye varan daha fazla verimlilik sunuyor.