Bilgisayar Manyakları Bellek Krizi Yüzünden Kendi DDR5 RAM'ini Yapmaya Başladı!

RAM krizi hız kesmeden devam ederken modifikasyon meraklıları kendi yöntemlerine başvurmaya başladı. Öyle ki kendi RAM'ini yapma yaklaşımı hızla büyüyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son birkaç aydır teknoloji sektöründe hız kesmeden büyüyen bir RAM krizi var. Yapay zekâ nedeniyle gelen yüksek talep, RAM fiyatlarının uçuşa geçmesine ve RAM’lerde kıtlık yaşanmasına neden olmuştu. Bu nedenle de şirketler zor duruma girmiş, telefon ve bilgisayar gibi ürünlerin fiyatlarına zam gelme ihtimali oluşmuştu.

RAM krizinin 2026 ve sonrasındaki yıllarda da devam etme ihtimali konuşulurken insanlar kendi yöntemlerine başvurmaya başladı. Öyle ki modifikasyon yapan birçok kişi, kendi RAM’lerini yapmaya başladı.

Artan RAM fiyatları ve kıtlık yüzünden kendi RAM’ini kullanma yaklaşımı yükselişe geçti

Bilgisayar meraklıları, artan RAM maliyetlerini düşürmek için “kendin yap” yaklaşımını benimsemeye başlamış durumda. Gelen bilgilere göre birçok kişi, RAM maliyetlerini düşürmek için kendi belleklerini kullanmanın mantıklı olduğunu düşünüyor. Tıpkı ekran kartlarına ekstra VRAM ekleyip yükseltme gibi bir yaklaşım olarak düşünebilirsiniz.

Tabii ki kendi bellek modüllerinizi yapmak için devre şeması çizilmiş PCB kartını ve bellek entegre devrelerini temin etmeniz gerekiyor. Sektör uzmanlarına göre bu temel parçaların temini sanıldığı kadar zor değil. Çinli satıcıların hâlihazırda hazır DDR5 PCB’ler sunuyor.

Kendin yap yaklaşımının mevcut durumda kullanıcılara o kadar büyük tasarruf sağlamayacağı da belirtilmiş. Tahminlere göre 16 GB'lık bir bellek çubuğunun maliyeti yaklaşık 151 dolar civarında. Kıyas yaptığımızda ortalama 16 GB DDR5 bellek modül fiyatlarının da benzer seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ancak kıtlık durumu oluştuğunda gerçekten işe yarayabilir. Ayrıca krizin 2027’de bile devam etmesinin beklendiğini düşünürsek uzun vadede gerçekten kârlı bir işe dönüşebilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

RAM Kıtlığı Nedeniyle Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatları Ne Kadar Zamlanacak? RAM Kıtlığı Nedeniyle Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatları Ne Kadar Zamlanacak?
