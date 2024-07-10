GalaxyVoiceAI isimli bir girişim, küresel dil engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir proje geliştiriyor. Şirketin sistemi, yapay zekânın yardımıyla kendi sesinizi kullanarak tüm dillerde konuşmanızı sağlıyor.

Yapay zekâ, günlük hayatımızın her alanına girmiş durumda. Bu nedenle de her gün farklı sorunları çözmeye odaklanan yepyeni bir yapay zekâ girişiminin ortaya çıktığını görüyoruz. GalaxyVoiceAI isimli şirket de bunlardan biri.

GalaxyVoiceAI, insanlık tarihinin çok uzun zamandır devam eden ve farklı dillerde konuşmamız nedeniyle ortaya çıkan iletişim sorununu yapay zekâyla çözmeyi amaçlıyor.

Kendi sesinizle farklı dillerde konuşmanızı sağlayan yapay zekâ

Şirketin amacı, tıpkı bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi kendi sesinizi kullanarak farklı dillerde konuşmanızı sağlamak. Bunu da yapay zekâ ile yapıyor. Sistem, gerçek zamanlı olarak sesinizi analiz ediyor ve sonrasında hızlı bir şekilde herhangi bir dile çevirebiliyor.

Çeviri sistemlerinin hâlihazırda çok geliştiğini biliyoruz. Hatta ChatGPT gibi daha insansı sesli modlara sahip gelişmiş modellerle birlikte o robotik sesler bile iyice azalmaya başladı. Ancak tamamen kendi sesinizi içeren bir sisteme sahip olmak, çok daha gerçekçi bir iletişim deneyimi sunabilir.

GalaxyVoice, iki teknolojiyi tek bir yazılımda birleştirerek bunu yaptığını söylüyor. Robotik çeviri seslerin önüne geçmek isteyen şirket, sistemine ses klonlama teknolojisi getirmiş. Böylece kullanıcının sesi analiz edilerek taklit ediliyor. Bunun ardından çeviri sistemi devreye giriyor ve söylenilen şey anında başka bir dile aktarılıyor. Böylece kullanıcının tek bir kelime bilmese bile istediği herhangi bir dilde konuşması sağlanıyor.

Şirketin amacı, kendi platformunu oluşturmak yerine sistemlerini hâlihazırda milyonlarca kullanıcısı olan platformlara entegre etmek. Böylece küresel dil engellerini azaltma konusunda etkili olabileceklerini düşünüyorlar.

GalaxyVoice, henüz kullanıma sunulmadı ve erken aşamalarında. Şirket, YouTube üzerinden bir video paylaşmış. Burada kısa bir örneğini görebiliyoruz ancak henüz tam bir demo yok. Sistemin gerçekten vadedildiği gibi çalışıp çalışmadığını zaman gösterecek. Eğer gerçekten hedeflendiği seviyeye ulaşırsa dünya çapından her insan için çok yararlı olacağını söyleyebiliriz.