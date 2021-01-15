Bağımsız bir geliştirici ekibi, kendin yap akıllı saat projesi başlattı. "Watchy" olarak isimlendirilen bu proje, ESP32 olarak bilinen mikrodenetleyici üzerine kurulan bir akıllı saat oluşturulmasını sağlıyor. Özelleştirilebilir yapıda olan akıllı saatin işletim sistemi de kullanıcı tarafından oluşturuluyor.

Akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte vazgeçilmez hale gelen ürünlerden bir tanesi de akıllı saatler. Bugün teknolojik ürün üretimi yapan hemen her şirket, en az bir akıllı saat ya da bileklik modeliyle tüketicilere ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca akıllı telefon üreticileri de ekosistemlerini büyütmek adına çeşitli akıllı saatler üretiyorlar. Ancak bunlar haricinde, istediğiniz gibi dizayn edebileceğiniz bir akıllı saate sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Kendilerine "SQFMI" ismini veren bağımsız bir geliştirici grubu, bir proje başlattı. "Watchy" olarak isimlendirilen bu proje, tamamen özelleştirilebilen akıllı saatlerin tasarlanabilmesini sağlıyor. Üstelik kullanıcılar, bu akıllı saatler için istedikleri gibi yazılımlar oluşturabiliyorlar. Peki bu nasıl sağlanıyor? Tamamen "kendin yap" bir akıllı saat nasıl oluyor?

Karşınızda SQFMI Watchy

Watchy, SQFMI platformuna dahil olan geliştiriciler tarafından gönüllülük esasına dayanarak bugünlere gelen tuhaf bir proje. "ESP32" olarak bilinen bir mikrodenetleyiciyi anakart olarak kullanan geliştiriciler, böylelikle tüm sınırları ortadan kaldırıyorlar. Proje, kullanıcılar için pek kolay olmasa da azimli kullanıcılar, hiçbir eksiği olmayan bir akıllı saate sahip olabiliyorlar. Burada önemli olan tek husus, Arduino, MicroPython, NodeMCU ve Lua RTOS gibi geliştirme ortamlarını kullanmayı biliyor olmanızdan geçiyor.

Kendin yap akıllı saatin 1.54 inç büyüklüğünde bir e-mürekkep ekranı bulunuyor. 200 x 200 piksel çözünürlük sunan bu ekran çok gelişmiş olmasa da kendi yapımınız olacak bir akıllı saat için oldukça yeterli. 200 mAh kapasiteli bir batarya kitine, 3 eksenli ivmeölçere, titreşim motoruna ve Bluetooth modülüne sahip olan saat, beklentilerinize göre özelleştirilebiliyor.

Bu akıllı saatin işletim sistemini kendiniz kuruyorsunuz

Akıllı saatin anakartı, kullanıcıların programlayabilecekleri yapıda. Bu da kullanıcıların, kendi ihtiyaçları doğrultusunda işletim sistemleri oluşturabilmelerini sağlıyor. Elbette kullanıcılara stok olarak sunulan bir yazılım var ancak dileyen kullanıcılar, bu işletim sisteminin özellikleri üzerinde değişiklikler yapabiliyorlar. Üstelik bu akıllı saati oluşturmayı sağlayan kiti satın aldığınızda, 3 boyutlu yazıcı kullanarak basabileceğiniz onlarca çerçeve için hazırlanmış dosyalara da sahip oluyorsunuz. Ancak sadece bunlarla da sınırlı değilsiniz. İsterseniz bir çizim programı kullanarak sadece size özel olan çerçeveyi oluşturabilirsiniz.

SQFMI, hazırladığı kit için sadece 45 dolar (yaklaşık 330 TL + vergiler) istiyor. Ancak vergilerle uğraşmamak ve dolar kurunun yüksekliğine yenik düşmek istemezseniz, anakart olarak kullanılacak ESP32'yi 80 TL gibi uygun bir fiyat karşılığında Türkiye'den alabilirsiniz. Ayrıca projenin açık kaynak kodlu olması da SQFMI ekibine duyacağınız ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Zira burada bulunan bağlantıyı kullanarak projenin kaynak kodlarına ulaşabilir, ESP32 ile birlikte hangi modüllere ihtiyaç duyduğunuzu öğrenebilir, kaynak kodları indirebilir ve kendi akıllı saatinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.