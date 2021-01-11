Dünyanın önde gelen saat üreticilerinden Fossil, CES 2021 fuarı kapsamında 3 yeni akıllı saat modellerini tanıttı. Michael Kors Access Gen 5E Darci, MKGO ve Jorn Hybrid HR Smartwatch olarak tanıtılan bu modeller, görünüş açısından farklı olsalar da donanım konusunda benzer özelliklere sahip.

Wear OS işletim sistemini en sık kullanan saat markalarından birisi Fossil, CES 2021 fuarı kapsamında üç yeni akıllı saat modellerini tanıttı. Wear OS destekli bu akıllı saatler, sahip oldukları birçok detay ve akıllı telefonlara kolayca bağlanabilir olmasıyla dikkat çekti.

Üç farklı tarza hitap eden bu modeller, görünüşte farklı, ancak donanım konusunda aynı özelliklere sahip akıllı saatler olarak karşımıza çıkıyor. Saatlerden ilki Michael Kors Access Gen 5E, ikincisi ise Jorn Hybrid HR Smartwatch olacak şekilde adlandırılmış. Michael Kors Access Gen 5E, Darci ve MKGO olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak şekilde tasarlanmış.

Donanımda aynı, ancak görünürde farklı 3 yeni akıllı saat

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu üç yeni model donanımsal açıdan pek farklılık göstermiyor. Tüm modellerde uzun kullanım süresi, kardiyo ve fitness takibi, kalp atışı takibi ve Google Destek gibi birçok özellik bulunuyor.

Michael Kors Access Gen 5E Darci, metal kayışı ile birlikte daha zarif ve şık bir tasarıma sahipken, MKGO serisi silikon kayışla birlikte daha sportif bir görünüm sunuyor. Şirket, Darci model için 350 dolar, MKGO model için ise 250 dolar satış fiyatı belirlemiş.

Fossil’in bir diğer modeli, Jorn Hybrid HR Smartwatch ise daha minimalist ve sade bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlanmış. Akıllı saatin tek seferde 2 haftadan fazla kullanım süresi sunacağını belirten Fossil, bu modelde spor ve sağlıkla ilgili birçok detaya yer verildiğini dile getirdi. Jorn Hybrid HR Smartwatch model akıllı saatin fiyatı, 195 dolar olarak belirlendi.