Binlerce Özel Fotoğraf Çalan Şahsın 20 Yıl Hapsi İsteniyor

ABD’li bir internet dolandırıcısı, kandırarak iCloud hesabına eriştiği yüzlerce kişiden binlerce özel fotoğraf ve video çaldı. Kendini Apple çalışanı olarak tanıtıp binlerce iCloud şifresi çalan şahıs, şu anda 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Modern teknolojinin getirdiği yaygın sorunlardan biri olan dijital güvenlik açıkları, milyarlarca akıllı telefon ve bilgisayar kullanıcısını tehdit ediyor. Özel fotoğraf ve videoların hedef alındığı, onlarca kullanıcının etkilendiği hack saldırılarını sürekli olarak duyuyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz haber de bunlardan biri, ancak çalınan bilgilerin boyutu oldukça büyük.

ABD’nin California eyaletinden bir adam, e-posta yoluyla kandırdığı yüzlerce kişinin özel fotoğraf ve videolarını ele geçirdi. Genç kadınları hedef alan ve yüz binlerce medya öğesini çalan suçlu, şu anda 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Çaldığı verileri internette sattığı da ortaya çıktı

California’nın La Puente şehrinde yaşayan, 40 yaşındaki Hao Kuo Chi, binlerce Apple cihazından iCloud bilgileri çalarak mağdurlardan yaklaşık 640 bin özel fotoğraf ve video topladı. Federal otoritelerin açıklamalarına göre özellikle genç kadınların çıplak fotoğraflarını hedef alan şahıs, şu anda ‘dolandırma yoluyla bilgisayarlara izinsiz giriş’ ve 3 diğer suçtan dolayı 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

David adıyla anılan Chi, sonradan ettiği itiraflarına göre kendini Apple çalışanı olarak tanıtarak sayısız kişiye e-posta göndermiş. Apple kullanıcılarının güvenini detaylı mesajlarıyla kazanan David, elde ettiği iCloud şifrelerini kullanarak 300’ün üstünde kişinin özel görsellerini ele geçirmiş. Ayrıca internette ‘icloudripper4you’ ismiyle kendini ‘iCloud hesaplarına girebilen hacker’ olarak pazarlayan şahsın aynı suçu işleyen, ancak henüz kimliği öğrenilemeyen ortakları da varmış.

İletişime geçtiği 500 bin e-posta hesabının 4 bin 700’ünden iCloud şifresi alan ve çıplak fotoğraf bulabildiği hesapları ‘zafer’ olarak adlandıran Hao Kuo Chi’nin yargılama süreci başlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen ve suçunun hayatını mahvetmesinden korktuğunu ifade eden Chi; her tacizci, istismarcı ve tecavüzcü gibi “pişmanım, ailem var” kartını oynadı. Bunun yanında Apple da güvenlik konusundaki eksiklikleri nedeniyle eleştiri aldı. Ancak bu suçun hack yoluyla değil de dolandırma yoluyla işlendiğini de not etmek gerek.