T-Mobile'ı hackleyen ve 47,8 milyon kullanıcının verilerini sızdırmayı başaran hacker, kim olduğunu açıkladı. Telegram üzerinden Wall Street Journal'a ulaşan hacker, isminin John Binns olduğunu ve birkaç yıl önce Türkiye'ye taşındığını, saldırıyı da Türkiye'den gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan T-Mobile'ın hacklendiğinden bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu saldırı neticesinde 47,8 milyon kullanıcının verileri açığa çıkmıştı. Şimdi bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

T-Mobile, hack saldırısını doğruladığı açıklamalarda bir soruşturma başlattığını söylemişti. Soruşturmayı beklemeyen hacker ise Wall Street Journal'a verdiği bir demeçte ortaya çıktı. İsminin John Binns, yaşının ise 21 olduğunu söyleyen bilgisayar korsanı, birkaç yıl önce Türkiye'ye taşındığını ve saldırıyı da Türkiye'den gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kendisi de şaşırmış

Wall Street Journal ile Telegram üzerinden bir görüşme gerçekleştiren hacker, söz konusu saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğinden de bahsetti. John Binns, tüm kullanıcıların erişebilecekleri birkaç yazılım kullandığını ve bu yazılımla T-Mobile'ın sistemlerindeki bir yönlendiriciye ulaştığını, bu yönlendirici üzerinden de sisteme giriş yaptığını söyledi. "Panikledim, çünkü büyük bir şeye ulaştığımı anlamıştım." ifadelerini kullanan hacker, saldırıya kendisinin bile şaşırdığını belirtiyor.

Verileri satıp satmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan John Binns, T-Mobile güvenliğinin gerçekten çok zayıf olduğunu belirtti. Olayın açığa çıkması ve medyaya yansımasıyla ilgili de konuşan bilgisayar korsanı, ses getirmek istediğini söylüyor. Açıkçası amacına da ulaşmış durumda. Olay dünya genelinde manşetlere taşındı ve FBI da devreye girdi. Bundan sonra FBI ile Türk yetkililer arasında nasıl bir iletişimin kurulacağı şimdilik net değil.