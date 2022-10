Kendinizi Geliştirmenize Yardım Edecek 10 Harika Kitap

Hayata bakış açınızı değiştirecek, aklınıza gelebilecek her konuda farklı sorular sormanızı ve yeni cevaplar almanızı sağlayacak bazı kitapları listekledik.

Son birkaç yılda yaşanan pek çok gelişme ile gerçekleşen değişim, bilgiye ulaşma ve hayatı anlamaya çalışma yöntemlerimizi epey değiştirdi. Artık her gün sayısız içerik tüketiyoruz. Ancak çoğu zaman karşılığında kendimize çok fazla şey de katmıyoruz.

Bu durumdan sıkılan ve kendini gerçekten geliştirmek, hayat anlayışını ileri götürmek isteyenler için bazı kitap önerilerim var. Listedeki kimi kitaplar felsefi yönünüzü geliştirip daha fazla soruya cevap bulmanıza yardım edecekken kimi de bir canlı olarak varoluşunuzu anlamanıza yardım edecek. Şimdiden herkese keyifli okumalar!

Oyun oynamaya bambaşka bir bakış: Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme - Johan Huizinga

Günümüzde oyun oynamak deyince aklımıza 'bildiğimiz oyun' geliyor. Bilgisayarda, konsolda ya da mobilde... Peki oyun oynamak aslında ne demek? Ne zamandan beri oyun oynuyoruz ve oyun oynamak insanlığı nasıl etkilemiş olabilir? Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, bu sorulara cevap vererek oyun oynamak davranışına bambaşka bir açıdan bakmanızı sağlayacak.

Beynimize yakından bakarak insanlığı daha iyi anlamak için: Canlı Devre: Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü - David Eagleman

İnsanlığın binlerce yıllık öğrenme ve anlama yolculuğunun kaynağı: beynimiz! Üstelik evrenin sınırlarından kalbimizin nasıl attığına, nasıl uçulabileceğinden bir gölün içindeki sınırsız yaşama her şeyi öğrenmemizi sağlayan beyin, belki de hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz şeylerden biri. Nörobilimci ve yetenekli bir bilim anlatıcısı olan David Eagleman, bu kitapta insanlığın en önemli yapı taşını yakından tanımamıza yardım ediyor.

Son yıllarda önemini giderek daha iyi anladığımız; Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine - John Stuart Mill

Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gerektiği noktasında kendisine hak verir. Ancak etrafımızdaki insanlar kendi düşünce ve doğrularını ifade etmeye başladığında, eğer bu ifadeler bizimle çelişiyorsa, işin rengi değişiyor... Peki herkesin düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü ve tartışma hakkı neden çok önemli? 19. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri olan ve özellikle mantık, psikoloji ve sosyoloji alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla öne çıkan John Stuart Mill, bu kitapta bu sorulara cevap arıyor.

Önemli bir soruya tartışmalı cevaplar; Aptallarla Ne Yapmalı? - Maxime Rovere

Günlük hayatımızda bazen kırıcı bir hakaret olarak bazen de bir sevgi sözcüğü olarak kullandığımız ilginç bir kelime; aptal. Ancak bu kelimenin bir de gerçek anlamı var. Ve aptal insanlar var... Peki toplumun aptal dediği insanlar kimler, neden aptallar ve onlarla ne yapmalı? Maxime Rovere, bir yandan aptallığın kaynağını ararken bir yandan da 'onlardan birine dönüşmemek için' neler yapmamız gerektiğine dair fikirler yürütüyor bu kitapta. Günümüz dünyasının 'modern toplumlarının' göbeğinde yaşayan bir felsefeci Rovere'den o toplumlara yönelik sorularla dolu bir inceleme...

Cevaptan çok soru getiren; Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Hayata dair hemen her konuya yönelik fikirlerin sorgulanması üzerine kurulmuş, sorularınıza cevap bulmaktan çok daha fazla soru sormanızı sağlayacak bir kitap Çürümenin Kitabı. Karamsar ve insanlığa dair son derece umutsuz bir karakter olan Cioran'ın insanın yozlaşması üzerinde durduğu Çürümenin Kitabı, kendine düşünmek için zaman ayırmak isteyenlerin severek okuyacağı bir başucu kitabı.

İnsanlığın en büyük yeteneklerinden birine bakış; Eşyanın Tabiatı: Üstüne Dünya Kurduğumuz Malzemelerin Olağanüstü Öyküleri - Mark Miodownik

Gündelik hayatımızda her an etrafımızda en çok eşyalar var. Bir çatal, bir bardak, telefon, sandalye... Aklınıza ne gelirse. Üstelik insan yaşamını daha konforlu ve 'kusursuz' hale getirenler de bu eşyalar. Ancak hiçbir eşya olduğu gibi varolmadı; bir malzeme insan aklıyla buluştu ve ortaya eşyalar çıktı. Bir malzeme bilimi mühendisi olan Mark Miodownik, bu kitabında tıpkı isminde olduğu gibi bize eşyanın tabiatını, gelişim süreçlerinin ilgi çekici hikayelerini ve insanlığa etkilerini anlatıyor.

Son yüzyılın en önemli filozof ve psikiyatrlarından biri olan Jung'un insan psikolojisine yaklaşımı ve günümüzde halen geçerliliğini koruyan pek çok fikri, bu kitapla okuyucusuna yol göstermeye çalışıyor. Yolun varmak istediği yer ise kişinin bireyleşmesidir... Artık içi boşaltılarak klişeleşmiş 'kendi içine dönmenin' gerçekte ne anlama geldiğini anlamak ve kendini tanımak isteyenler için harika bir kitap.

Tarihin en 'kötümser' filozoflarından birinden; Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer, gerçekten de tarihin en kötümser filozoflarından biridir diyebiliriz. Ona göre dünya çok kötü bir yer, insan yaşayan en mutsuz canlı, kötülük, acı ve keder her an her yerde... Buraya kadar sanırım hepimiz ona katılırdık... Mutlu Olmanın Sanatı ise insanın yaşarken mutlu olup olamayacağına ve bunu nasıl yapabileceğine odaklanıyor...

Sahip olmamıza rağmen çok az tanıdığımız bedenimizi anlamak için; İnsan Vücuduna Seyahat: Tepeden Tırnağa Bir Büyük Macera - Gavin Francis

Cerrahlıktan aile hekimliğine kadar bir doktor olarak farklı pek çok görevde yer alan Gavin Francis, bu kitapta bize kendi vücudumuzu anlatıyor. İnsan vücudunun ezbere bildiğimiz işlevlerinden ziyade vücudumuz ile yaşamımız arasındaki bağlantıya odaklanan yazar, hastalarının öykülerini, tıp tarihi, felsefe ve edebiyatla bir araya getirerek bir insan vücudunun her haline ışık tutuyor.

İnsanın yaratıcılığının kaynağını ve sonuçlarını kavramak için; Yaratıcı Tür: Fikirler Dünyayı Nasıl Yeniden Yaratıyor? David Eagleman & Anthony Brandt

Bir nörobilimci olan David Eagleman ve bir besteci ve akademisyen olan Anthony Brandt, bu kitapta birlikte ''İnsanlığın yaratma becerisi ve güdüsünün temelinde yatan şey nedir?'' sorusuna cevap arıyor. Sanat, teknoloji ve bilime dair sınırsız yaratıcı süreci ve bu süreçte insan beyin ve psikolojisindeki değişimleri inceleyen kitap, türümüzü daha iyi anlamak için keyifli bir eser.

