Kenya Cumhuriyeti dediğimiz zaman eğlenceli safari etkinlikleri, kalabalık nüfusu ve tehlikeli olmasıyla tanınan başkenti Nairobi aklımıza gelen ilk özellikler. Fakat bu ülke hakkındaki bazı bilgiler çok daha dikkat çekici.

Kenya, Doğu Afrika'nın en gelişmiş ülkesi olarak tanınıyor. Nüfusun çoğunluğu başkent olan Nairobi'de nispeten daha modern bir hayat yaşıyor. Vahşi yaşamın bulunduğu millî parklara ve doğal güzelliklere sahip bir ülke. Öyle ki bu güzelliklere bayraklarında bile yer verilmiş.

Yukarıda bahsettiklerimizden de önce, insanlık tarihine tuttuğu ışıkla dikkat çeken Kenya hakkında ki bilgileri sizler için hazırladık. Gelin birlikte bakalım.

Kenya hakkında bilgiler:

Bayrağında yer alan her sembolün bir anlamı var.

Afrika’nın en yüksek ikinci zirvesine sahip yanardağ, ülkeye adını vermiştir.

Cehennem Kapısı adı verilen lav koridorları ülkenin turizmini geliştiriyor.

50 tane millî parka ve koruma alanına sahip.

Oluşum sürecini 30 milyon yıl önce tamamlayan Büyük Rift Vadisi burada.

Dünyanın en büyük alkalin gölü olan ve insanlık tarihine ışık tutan Turkana Gölü'ne sahip.

Her yıl Büyük Göç adı verilen hayvan göçlerine başlangıç ve bitiş noktası olarak ev sahipliği yapıyor.

43'ten fazla dil ve lehçe konuşuluyor.

Dünyanın en tehlikeli şehri olan Nairobi, Kenya'nın başkenti.

Bayrağında yer alan her sembolün bir anlamı var.

Bir bayrak ne kadar anlamlı olabilirse, Kenya Cumhuriyeti'ne ait olan bayrak da o kadar anlamlıdır. Bayrakta yer alan her bir sembolün bahsetmek istediği bir anlam var. Öncelikle bayrakta yer alan renklerin temsil ettikleri anlamlara bakalım. Siyah şerit nüfusun çoğunluğunu, kırmızı şerit bağımsızlık için verilen mücadeleyi ve son olarak yeşil şerit ise ülkenin doğal zenginliğini temsil ediyor. Bayrağın orta kısmında ise bir savaş sembolü görüyoruz. Maasai savaş kalkanı ve etrafındaki iki mızrak ülkenin savunmasını temsil ediyor.

Afrika’nın en yüksek ikinci zirvesine sahip yanardağ, ülkeye adını vermiştir.

1997 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kenya Dağı, ülkeye ismini vermektedir. Tatlı su kaynakları için önemli olan Kenya Dağı, sönmüş bir yanardağ. Dağda yaşayan canlılar, o bölgeye özgüdür. Öyle ki nadir bulunan bir tür olan Afrika mandası bu bölgede yaşamını sürdürmekte. 5199 metrelik zirvesiyle, Tanzanya'daki Klimanjero dağından sonra Afrika'nın en yüksek dağı olarak bilinmekte.

Cehennem Kapısı adı verilen lav koridorları ülkenin turizmini geliştiriyor.

150 yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen volkan patlamaları sonucunda oluşan bu lav koridorları, turizm alanında Kenya'ya oldukça fazla gelir sağlamakta. Büyüklüğü 50 kilometreyi bulabilen lav koridorlarına Cehennem Kapısı (Hells Gate) adı verilmekte. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %70'inin bu koridorlardan çıkan sıcak su sayesinde sağlandığı bilinmekte.

2003 yılı yapımı Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı filmi ve 1994 yılı yapımı olan Aslan Kral filminin çekimleri bu lav koridorlarının bulunduğu alanda gerçekleşmiştir.

50 tane millî parka ve koruma alanına sahip.

582.646 km² yüz ölçümüne sahip Kenya'da 50 tane millî park ve koruma alanı bulunmakta. Bu millî parklar Afrika fillerine, leoparlar ve aslanlar gibi birçok vahşi yaşama ev sahipliği yapmakta. Bu nedenle millî parklar önemli safari noktaları. Özellikle, büyük antilop göçlerinin yaşandığı Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı en ünlü ve safarilerin en fazla yapıldığı alanlardan biri.

Oluşum sürecini 30 milyon yıl önce tamamlayan Büyük Rift Vadisi burada.

Yaklaşık 6400 kilometre uzunluğunda olan ve dünyanın en büyük fay hattı olarak kabul edilen Büyük Rift Vadisi, Kenya'da bulunuyor. Vadinin oluşum süreci, bölgenin coğrafi yapısında değişikliklere neden olmuş. Ekvator üzerinde yer almasına rağmen levha hareketleri sebebiyle bölgede kuraklaşma var.

2.4 milyon yıl öncesinde yaşadığı tahmin edilen insan iskeleti, Büyük Rift Vadisi'nde yer alan Omo bölgesinde bulunmuştur. Bu bölge, 1980 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır.

Dünyanın en büyük alkalin gölü olan ve insanlık tarihine ışık tutan Turkana Gölü de burada.

Büyük Rift Vadisi'nin üzerinde yer alan Turkana Gölü 268 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde ve ortalama derinliği 30 metre. 6405 km² alanıyla Afrika'nın dördüncü büyük gölü olarak anılıyor. Gölün ilk göze çarpan özelliği ise rengi. Yeşim taşının rengine benzetilmekte ve bu nedenle Yeşim Denizi adıyla da bilinir.

İnsanlığın evrimsel tarihi araştırmalarına ev sahipliği yapan Turkana Gölü'nde, Homo erectus ve Homo sapiens olmak üzere aynı bölgede farklı türlerin kalıntıları yer alıyor. Hatta 1,9 milyon yıllık bir çocuk kafatasına ulaşılması Turkana Gölü'nü araştırmaların merkezi hâline getirdi.

Her yıl Büyük Göç adı verilen hayvan göçlerine başlangıç ve bitiş noktası olarak ev sahipliği yapıyor.

Büyük Göç dediğimiz zaman belgesellerdeki sürüler hâlinde hareket eden hayvanlar aklınıza gelebilir. Evet, tam da o anlardan bahsediyoruz. Sonbaharda, özellikle ekim ve kasım aylarında mevsimsel yağışlar bölgede şiddetini arttırıyor. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon öküz başlı ceylan, 250 bin civarında zebra ve antilop türü Maasai Mara Ulusal Parkı’ndan Serengeti Ulusal Parkı’na (Tanzanya) doğru göç ediyor. Birkaç ay sonra ise tekrar Maasai Mara Ulusal Parkı'na dönüyorlar.

Kısacası, hayvanların yıl boyunca 2500 kilometrelik bir çemberde göç ettiğini söyleyebiliriz. Bu çemberin başlangıç ve bitiş noktası Kenya Maasai Mara Ulusal Parkı'dır. Bu olay, turistik etkinlik olan safari açısından da Kenya için büyük önem taşımakta.

43'ten fazla dil ve lehçe konuşuluyor.

Svahili ve İngilizce Kenya'nın resmî dilleri olarak biliniyor ve Svahili dili ülkenin asıl ulusal dili. Ancak Kenya'da bu iki dil dışında daha fazla dil de konuşulmakta. Kabilelerin kendi aralarında geliştirdiği ve iletişim kurmalarında kolaylık sağlayan diller vardır. Bantu, Nilotik ve Cushites bunlardan bazıları. Fakat İngilizce dili en sık kullanılan dildir diyebiliriz çünkü sokaklarda, televizyon yayımlarında, gazetelerde ve radyolarda sıklıkla kullanılıyor.

Dünyanın en tehlikeli şehri olan Nairobi Kenya'nın başkenti.

2019 verilerine göre 4.397.073 kişinin yaşadığı Naiorabi, Doğu Afrika'da en fazla nüfusa sahip şehir. Gün geçtikçe bu sayı artmakta. Nedeni ise çevresinden sürekli işçi göçü alması. Bu kadar kalabalık nüfusa sahip şehirde suç oranları da oldukça yüksek. Nairobi'yi ziyarete giden turistlerin en çok şikâyetçi oldukları konu ise hırsızlık. Hatta hangi suçun şehrin neresinde işleneceği bile belli. Hırsızlık olaylarının yaşandığı en meşhur bölge olarak Latema ve River Road çevresi gösteriliyor.

Bunun esas nedeni şehirdeki gelir eşitsizliğinin yüksek olması. Gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin ve onlarca otelin bulunduğu şehirde aynı zamanda barakalarda yaşayan insanlar da bulunmakta.

Bayrağındaki anlamlardan başlayarak en tehlikeli bölgesine kadar Kenya Cumhuriyeti'nden bahsettik. Bu ülke hakkında sizin de eklemek istediğiniz bilgiler varsa yorumlarda buluşalım.

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