Daha önce hiç Güney Afrika’nın üç farklı başkenti olduğunu duymuş muydunuz? Güney Afrika, gerek kültürü gerek para birimi gibi bakımından duyduğunuzda şaşırabileceğiniz ilginç özelliklere sahip bir ülke. Peki kıtanın doğal zenginlikler bakımından son derece zengin olan ülkelerinden olan Güney Afrika zengin bir ülke mi?

Son yıllarda yükselen ekonomisiyle dikkat çeken Güney Afrika, kıtanın üçüncü büyük ekonomisine sahip bir ülke. Hem Atlantik hem de Hint okyanuslarında kıyı şeridine sahip olan ülke, kültürel, coğrafi ve yaban hayatı çeşitliliği bakımından turistlerin oldukça dikkatini çeken bir turizm merkezi konumunda bulunuyor.

Uzun yıllardır birçok siyasi olayın içerisinde kalan ülke, tüm bu olaylara rağmen her geçen yıl hızla büyümeye ve adını duyurmaya devam ediyor. Eğer uzaklara yolculuk yapmayı planlıyorsanız, Güney Afrika belki de seyahat listenizin başlarında yer alabilir.

Güney Afrika hakkında bilgiler:

11 farklı dil konuşuluyor

Dünyada üç başkenti olan tek ülkedir

Dünyanın ilk kalp nakli bu ülkede yapıldı

FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Afrika ülkesi

Dünyanın en büyük bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor

Güney Afrika zengin bir ülke mi?

Güney Afrika'da kimler yaşıyor: En kalabalık 5. Afrika ülkesi

HIV ülkenin en büyük problemlerinden biri

11 farklı dil konuşuluyor

Genel olarak dünyadaki en çok dile sahip ve Afrika’daki en çok etnik gruba sahip ülkelerin arasında yer alan Güney Afrika’nın anayasasında tanınan tam 11 resmi dil vardır: İngilizce, Afrikaans, Xhosa, Ndebele, Zuluca, Tswana, Swati, Sotho, Güney Sotho, Venda ve Tsonga.

Yukarıda verdiğimiz 11 resmi dile ek olarak, ülkenin çeşitli yerlerinde Hintçe, Swahili, Tamilce, Urduca, Almanca, Felemenkçe, Portekizce, İtalyanca ve Yunanca dahil olmak üzere çok sayıda farklı dil ile karşılaşabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre ülkenin nüfusunun büyük bir çoğunluğu birden fazla dil konuşabiliyor.

Dünyada üç başkenti olan tek ülkedir

Güney Afrika, diğer dünya devletlerinden alışkın olduğumuz durumun aksine tam üç başkente sahiptir. Üç farklı başkentin olmasının nedeni, her hükümet organı için bir tane bulunuyor olması.

Hükümet yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç farklı kola ayrılıyor. Bu başkentlerden Cape Town, ülkenin yasama merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda Parlamentonun da merkezidir. Bir diğer başkent Pretorya ise hükümetin yürütme organının bulunduğu yerdir. Son olarak Bloemfontein ise yargı organının başkenti olarak kabul ediliyor.

Dünyanın ilk kalp nakli bu ülkede yapıldı

Güney Afrikalı Doktor Christian Barnard dünyanın ilk kalp naklini 3 Aralık 1967’de Cape Town kentinde bulunan Groote Schuur Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Tıp dünyasında çığır açan bu ameliyat Louis Washkansky üzerinde gerçekleştirildi ve bu önemli operasyon sırasında Dr. Christian Barnard’a alanında başarılı cerrahlar, hemşireler ve teknisyenlerden oluşan oldukça geniş bir ekip eşlik etti.

Kalp nakli yapılan Washkansky, 53 yaşındaydı ve ağır şekilde şeker ve kalp hastasıydı. Dr. Barnard ise bu genç adama yerleştireceği yeni kalbi, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki kadın Denise Darvall’dan aldı. Ameliyat her ne kadar çok başarılı sonuçlanmış olsa da ameliyat sırasında kullanılan ilaçlar Washkansky’nin bağışıklığını zayıflattı ve ameliyattan 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Vuvuzela seslerini unutmak hiç kolay değil: FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Afrika ülkesi

FIFA Dünya Kupası, dört yılda bir düzenlenen küresel bir futbol turnuvasıdır. Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen spor etkinliği olan turnuva, farklı ülkelerin milli takımlarını dünya şampiyonluğu için bir araya getiriyor.

2010 yılında düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapan Güney Afrika, FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Afrika ülkesi oldu. Bu, Afrika gibi büyük bir kıtanın uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapma noktasında ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Turnuva Güney Afrika’nın çeşitli şehirlerinde düzenlendi ve dünyanın her yerinden milyonlarca futbolseverin ilgisini çekti.

Dünyanın en büyük bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor

Muhtemelen daha önce dünyanın en bilinen bisiklet yarışı olan Tour de France’ı duymuşsunuzdur, ancak Cape Town Bisiklet Turu aslında Dünyanın en büyük bisiklet yarışıdır. Yaklaşık 35.000 sürücü, Cape Town’un Güney Yarımadası’nı 109 kilomotrelik kısmını geçmeye çalışarak yarışı bitirmeye çalışıyor.

Güney Afrika zengin bir ülke mi?

Afrika’nın en zengin 3. ülkesi konumunda olan Güney Afrika, kişi başına düşen GSMH bakımından 6.530 dolar ile diğer Afrika ülkelerinden çok daha iyi bir konumda bulunuyor. Resmi para birimi olarak Güney Afrika randı kullanan ülke, özellikle vasıflı işgücü tarafından desteklenen, oldukça gelişmiş sanayi ve hizmet sektörleri ile son yılların en dikkat çeken ülkelerinden biri oldu. Ülke aynı zamanda altın, elmas ve platin gibi önemli maden kaynakları açısından da son derece zengin.

Güney Afrika'da kimler yaşıyor: En kalabalık 5. Afrika ülkesi

Son yıllarda hükümetin aldığı yeni nüfus politikalarının da etkisiyle Güney Afrika nüfusu hızla arttı ve 2023 itibariyle yaklaşık 60 milyon kişi oldu; bunun yaklaşık 49.1 milyonu Siyahı Afrikalılardan oluşuyor. Yaklaşık 1.56 milyon kişiyle Hint ve Asya kökenli insanları ise ülkenin en küçük nüfus grubunu oluşturuyor. Bu bilgilerden sonra aklınıza Güney Afrika'da kaç Türk var sorusu gelmiş olabilir. Bu kalabalık Afrika ülkesinde yaklaşık 3.500 Türk vatandaşı yaşıyor.

HIV ülkenin en büyük problemlerinden biri

Güney Afrika, yaklaşık 8.45 milyon insan ile Dünyadaki en büyük HIV pozitif nüfusuna sahip. Ülkedeki ilk HIV vakasının görüldüğü 1982 yılından bu yana Güney Afrika, HIV/AIDS’e bağlı enfeksiyon, hastalık ve ölüm oranlarını azaltma noktasında önemli adımlar attı. 2018 yılında yapılan bir araştırma, 0-19 yaş aralığında bulunan yaklaşık 1.8 milyon çocuğun HIV pozitif olduğunu ortaya koydu ve aynı yıl yaklaşık 65.000’ı AIDS’e bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Özellikle HIV pozitif olan hamile ve emziren kadınlara yönelik tedaviler ile AIDS’in 2030 yılında kadar sona erdirilmesi planlanıyor.