'Keşke Gerçek Olmasaydı' Dedirten 19 Rahatsız Edici Görüntü

Hassas bünyelerin kolay kolay kaldıramayacağı bu görüntülerin etkisinden çıkmak çok kolay değil. Bakmadan önce iki kez düşünmenizi tavsiye ediyoruz!

Yaşamın iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Yaşamın bu acımasız tarafı bir yerlerde kendini tüm çıplaklığıyla gösteriyor, birazdan size bu gerçekliği hatırlatacağız!

Aşağıdaki görüntülere bakarken hayatı sorgulayacağınızdan, hatta gününüzün kötü geçeceğinden emin olabilirsiniz.

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1. Körfez Savaşı sırasında Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Iraklı bir asker, 1991

HASSAS GÖRÜNTÜ

2. Kafatası ve beynin katmanları

HASSAS GÖRÜNTÜ

1- Kafa derisi

2- Kemik dış zarı

3- Kemik

4- Sert zar

5- Örümceksi zar

6- İnce zar

7- Beyin

3. Bir anatomi müzesinde sergilenen "doğumsal anomali Deniz Kızı Sendromu"

HASSAS GÖRÜNTÜ

4. Gözün konjonktiva (gözün beyaz kısmı) dokusunun altında küçük bir kan damarı çatladığında oluşan bir subkonjonktival kanama örneği

HASSAS GÖRÜNTÜ

5. Buz tutmuş gölün üzerinde yürürken ayaklarının altındaki buzun kırılmasıyla boğularak ölen bir geyik.

HASSAS GÖRÜNTÜ

6. Tanzanya'da bulunan Natron Gölü'nde bulunan sodyum karbonat gibi minareller, gölde ölen canlıların çürüyüp dağılmasını önlüyor ve bunun yerine kalsiyumla kaplanıp taşlaşmasına neden oluyor.

HASSAS GÖRÜNTÜ

7. Kafamızı bir yere çarptığımızda oluşan beyin kanamaları

HASSAS GÖRÜNTÜ

8. Bir amfibi türü olan "caecilian"

9. Beyin ve omuriliği (yani merkezi sinir sistemini) saran zar yapı: Meninks

HASSAS GÖRÜNTÜ

10. 22 yaşından beri sigara içen ve 52 yaşında hayatını kaybeden bir adamın akciğeri

HASSAS GÖRÜNTÜ

Aslında akciğerlerinin bağışlanmasını istediği için akciğeri çıkarıldı fakat akciğerin başka birine aktarılmasına imkan yoktu.

11. Karıncanın beynine sporlarını yerleştirdikten sonra içinden çıkıp büyüyen parazitik bir mantar (Aynısının insanlarda olduğu bir düşünün)

12. Sadece otçullar yem olmuyor!

HASSAS GÖRÜNTÜ

13. Ve bir kez daha: Sadece otçullar yem olmuyor!

HASSAS GÖRÜNTÜ

14. Birinci dünya savaşı sırasında yüzü feci yaralar alan Walter Yeox

Estetik ameliyat olan ve yüzüne deri nakli yapılan ilk kişilerden biridir.

HASSAS GÖRÜNTÜ

15. En yaygın kemik kanseri türü: Osteosarkom

16. 14.000 Volt elektriğe kapılıp ölen bir elektrikçinin gözleri

HASSAS GÖRÜNTÜ

17. 18 haftalık fetüs

HASSAS GÖRÜNTÜ

18. "Fil Adam" olarak da bilinen Joseph Merrick'in kafatası

HASSAS GÖRÜNTÜ

Joseph Merrick'in kafatası herhangi bir kaza sebebiyle bu şekli almadı, Joseph maalesef doğduğu günden beri kafatasında olan anomalilerle yaşıyordu ve kafatası her geçen gün daha da farklılaştı.

Bu anomaliler yalnızca kafatasında değil tüm vücudunda görülmekteydi. Sam Torr isminde bir şovmen, John Merrick'i halkın önünde "Fil Adam" ismiyle tabiri caizse "segilemeye" başladı.

Ünü artınca Londra'ya getirilen Merrick, bir süre sonra Londra'daki cerrahlar tarafından tedavi edilmeye çalışıldı lakin çok uzun süre yaşayamayacak olan Marrick 27 yaşında vefat etti.

19. Harlequin-Ichthyosis(balık pulu hastalığı) ile doğan bir bebek

HASSAS GÖRÜNTÜ

Çok nadir görülen genetik bir bozukluktur.