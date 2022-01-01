Günlerce Etkisinden Çıkamayacağınız 17 Hassas Görüntü [18+]

Hassas bünyelerin kolay kolay kaldıramayacağı bu görüntülerin etkisinden çıkmak pek mümkün değil. Bakmadan önce iki kez düşünmenizde fayda var!

Yaşamın iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var bildiğiniz gibi. Ancak bu kötü tarafları her zaman açık bir şekilde karşınıza çıkmıyor. Oysa yaşamın bir yerlerinde bazı acımasız gerçekler kendini tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

İşte bunları gördüğünüzde ise hayatı sorgulamadan edemiyorsunuz. Bu görüntülerin sizi fazlasıyla rahatsız edeceğinden emin olabilirsiniz!

1. Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

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2. Ağaçtan elma yemek isterken sıkışan ve oradan kurtulamayan talihsiz bir geyik.

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3. Yavru bir ceylanın yaşayabileceği en kötü ölüm şekli.

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4. Kışı atlatamayıp olduğu yerde donakalan bir çakal.

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5. Gözlerimiz ve beyne bağlı sinir sistemleri

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6. İnsanlarda her 80.000 doğumda 1 görülen keseli doğum örneği.

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Erken doğumlarda çok daha yaygın görülmektedir.

7. Vahşi doğa fazlasıyla acımasız...

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8. Uykudaymış gibi görünen 500 yıllık bir İnka mumyası.

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Genç kız, İnkalar tarafından tanrılara kurban edilmiş ve bu sırada sadece 15 yaşındaymış. Genç kızın donmuş haldeki vücudu aradan yüzyıllar geçmesine rağmen zarar görmemiş.

9. Jaguar ve kaplan karşı karşıya gelirse ne olur? Sonuç:

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10. Anneleri geri dönemeyen bir kuşun yavruları yuvada ne yazık ki ölüyor.

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Avcılığı hâlâ spor olarak görenlerin verdiği zararlardan biri.

11. Merkezi sinir sistemimiz.

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12. Vampir misali, kana susamış bir aslan.

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13. Bir kurt, yemeğinin kalan kısmını bitirme uğraşında.

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14. New York'ta pencerenizin önünde, avladığı güvercini parçalayan bir şahinle karşılaşabilirsiniz.

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15. MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden genç bir kadının kalıntıları.

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1982 yılındaki Herculaneum kazılarında ortaya çıkarıldı. Sol elinin parmaklarında zümrüt ve yakut yüzükler ile birlikte bulundu. Bunlar dışında, yanında sikke dolu bir çanta, iki altın bileklik ve bir çift küpe de vardı.

16. Peru'da bulunan, 800-1200 yıllık olduğu tahmin edilen, İnka öncesi döneme ait bir mumya.

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Mumyanın en dikkat çeken özelliği ise tüm bedeninin iplerle bağlı olması ve elleriyle yüzünü kapatması. Muhtemelen yerel bir cenaze töreni sebebiyle cenin pozisyonunda ve halatlarla bağlı.

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17. Kenya'nın kuzeydoğusu mevsim normallerinin çok çok altındaki yağışlar nedeniyle ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya. Bu kuraklıktan en fazla etkilenen ise hayvanlar oldu.

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Doğal yaşam alanlarındaki yetersiz su nedeniyle zürafa gibi hayvanlarda toplu ölümler başladı.

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Yeterli temiz su ve yem bulamayan çiftçiler ise hayvanlarını ölüme terk ediyor.