Kia, elektrikli otomobil alana benzinli araba kokusu hediye ediyor

Kia, elektrikli EV4 modelini alanlara nostaljik bir hediye veriyor: benzin kokulu parfüm. Kia'ya göre bu elektrikli geçişe duygusal bir dokunuş.

Kia, yeni EV4 modelinin lansmanını sıra dışı bir hediye ile destekliyor. Elektrikli aracını teslim alan müşterilere, benzin kokusunu çağrıştıran özel bir parfüm veriliyor. Finlandiya’da başlatılan kampanyada bu koku, küçük bir yakıt bidonu şeklindeki araç içi kokularıyla sunuluyor.

Parfüm, amber, huş katranı ve yasemin gibi kokularla benzin hissini yakalıyor. Kia, bu hediyeyle elektrikli geçişin sadece teknolojik değil, duygusal bir değişim olduğunu da vurgulamak istiyor.

Kampanya, Finlandiyalı parfüm üreticisi Max Perttula iş birliğiyle geliştirildi. Sosyal medyada ilgi gören bu nostaljik yaklaşım, içten yanmalı motorlara duygusal bir veda olarak yorumlanıyor.

Elektrikli otomobillere geçiş hızlanırken, Kia’nın bu esprili ve duygusal kampanyası, yeni nesil mobiliteye geçişin psikolojik tarafını da unutmuyor.