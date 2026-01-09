Tümü Webekno
Kia'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili EV2'nin tanıtım videosu paylaşıldı

Kia, kompakt elektrikli SUV modeli EV2 için yeni bir video paylaştı. Model, önümüzdeki günlerde Brüksel’de tanıtılacak ve uygun fiyat hedefiyle öne çıkıyor.

Kia, kompakt elektrikli SUV modeli EV2 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Video tüm detayları göstermese de aracın köşeli tasarım dili, kısa gövdesi ve şehir odaklı yapısı daha net anlaşılıyor. EV2, Kia’nın elektrikli ürün gamında giriş seviyesi rolü üstlenecek.

Modelin ocak ayında Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. EV2’nin yaklaşık 4 metre uzunluğunda olması, onu özellikle şehir içi kullanım ve günlük ihtiyaçlar için ideal hâle getiriyor. Bu da dar sokaklar ve park sorunu yaşayan Avrupa şehirleri için önemli bir avantaj.

EV2’nin en büyük artısı ise fiyatı olacak. Avrupa’da yaklaşık 30 bin euro seviyesinde konumlandırılması beklenen model, elektrikliye geçişi daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Ancak bu fiyat hedefi, batarya kapasitesi ve menzil tarafında bazı sınırlamaları da beraberinde getirebilir.

Kia, EV2 ile daha önce EV3, EV6 ve EV9’da gördüğümüz elektrikli stratejisini tabana yaymak istiyor. Önümüzdeki dönemde EV2’nin teknik detayları ve Türkiye’ye gelip gelmeyeceği netleştiğinde, rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

