Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, 2020 iF Tasarım Ödülleri’nde iki farklı tasarımıyla iki farklı kategoride ödül kazandı. Şirketin ödül kazanan otomobili XCeed olurken ödül kazanan konsepti Imagine by Kia oldu.

Geçmişte de karşımıza birçok ödülle çıkan Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, yeniden bir ödül daha kazanmayı başardı. Kia, XCeed ve 'Imagine by Kia' konseptleriyle 2020 iF Tasarım Ödülleri çerçevesinde iki ödülü birden kapmayı başararak yeniden sesini duyurdu.

Kia’nın XCeed’i, 2020 iF Tasarım Ödülleri’nde 'Ürün' kategorisinde ödülü kazanan isim oldu. Kia, XCeed’i henüz geçtiğimiz aylarda Avrupa piyasasına sunmuştu. XCeed, kısa sürede büyük başarı elde etmiş ve birçok otomobil kullanıcısının tercihi haline gelmişti.

Kia, kazandığı ödüllerle tasarım konusundaki iddiasını bir kez daha kanıtladı:

Ödül alan bir diğer konsept ise 'Imagine by Kia' oldu. Imagine by Kia, Kia’nın elektrikli otomobillere olan yaklaşımını en güzel şekilde gösteren bir konseptti. Imagine by Kia, 2020 iF Tasarım Ödülleri’nde 'Profesyonel Konsept' kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu.

Kia’nın 2020 iF Tasarım Ödülleri’nde elde ettiği iki ödül de şirketin tasarım alanında ne kadar güçlü bir rakip olduğunu ortaya koydu. 2010 yılında ilk iF ödülünü kazanan şirket, o yıldan beri her sene en az bir iF ödülü alarak bugün toplamda 20 iF ödülünün sahibi oldu.

Kia’nın XCeed otomobili, kompakt SUV işlevselliğini spor bir görünümde bir hatchback havasıyla veriyor. Kia XCeed, Frankfurt’taki Kia tasarım stüdyosunda özellikle Avrupalı müşterilere hitap etmek için tasarlandı. Aracın elektrikli versiyonu bu yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak.

1953 yılından bu yana devam eden iF Tasarım Ödülleri’nin 2020 yılındaki ayağında toplamda 56 ülkeden 7.298 başvuru ödülü kazanmak için birbiriyle yarıştı. 7.298 başvurunun her biri uluslararası kimliğe sahip 78 tasarım uzmanı tarafından değerlendirildi.

iF Tasarım Ödülleri kapsamında yedi kategoride ödül verildi: Ürün, İletişim, Paketleme, Mimari, İç Mimari, Tasarım Servisi ve Profesyonel Konsept. Ödül töreninde herhangi bir kategoriden ödül kazanan katılımcılar, Berlin’deki Cafe Moskau’da 2 - 10 Mayıs tarihleri arasında sergilenecek.