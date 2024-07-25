Volkswagen Golf'ün büyük rakibi olması beklenen Kia K4, Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu'da satışa çıkacak.

Kia, Volkswagen Golf ile rekabet edecek yeni benzinli hatchback modeli K4'i test ediyor. Bu model şimdilik Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu'da Skoda Octavia'yı andıran, liftback tarzı beş kapılı bir model olacak. Bu modelin ileride Avrupa'da da yollarda görülmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Kia, atmosferik 147 beygir gücünde 2.0 litrelik veya turboşarjlı 190 beygir gücünde 1.6 litrelik benzinli motor seçenekleri sunacak. Yeni Kia K4, firmanın Almanya'da Russelheim kentinde yer alan mühendislik merkezinin yakınlarında test edilirken kameralara yakalandı. Öte yandan Kia sözcülerinden gelen açıklamalar, sırf araç Avrupa'da görüldü diye bunun aracın Avrupa'da satışa çıkacağı anlamına gelmediğini gösteriyor.

Ceed'in yerini alabilir

Firmanın Avrupa'da benzer şekilde konumlandığı diğer aracı olan Ceed, 20018 yılından bu yana yollarda ve rakiplerinden daha eski olsa da iyi satmaya devam ediyor. Ceed, Xceed ve Proceed modellerinin bu yıl toplamda 60 binden fazla sattığı ifade ediliyor. Bu rakam, Ford Focus, Peugeot 308 ve Toyota Corolla gibi modellerle başa baş rekabet ettiğini gösteriyor.

Tipik ürün döngüsünün otomobillerde 8 yıl olduğunu göz önüne alırsak, Kia Ceed'in 2026'da yenilenmesi gerekiyor ancak bu konuda henüz Kia tarafından gelen bir adım yok. Bu da Ceed'in yerini K4'ün alabileceğini akıllara getiriyor.