Kia, yeni elektrikli otomobili EV3'ü tanıttı. Tasarımıyla oldukça şık görünen araç, henüz açıklanmamış olsa da fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte yeni elektrikli otomobili EV3'ü tanıttı. EV9'un küçük kardeşi olarak nitelendirilen otomobil, tasarımı ve teknik özellikleriyle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Kia'nın yeni nesil otomobil tasarım dilini benimseyen EV3, oldukça sert hatlara sahip. Şerit LED far ve arka aydınlatma ile donatılan otomobil, gövdeye gömülü kapı kolları ve çok renkli yapısı ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Aracın arka kısmında bulunan bir bar ise oldukça şık görünüyor.

Karşınızda Kia EV3

Aracın iç kısmına baktığımızda oldukça modern bir kabin ile karşılaşıyoruz. Araçta, tek bir panele yerleştirilmiş olan 12.3 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile tam dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca isteğe bağlı baş üstü ekran da sunulan özellikler arasında. i-Pedal 3.0 olarak isimlendirilen bir teknoloji ile tek pedallı bir yapıya sahip olan Kia EV3, şeritte kalma asistanı, otoyolda sürüş asistanı ve otomatik acil frenleme gibi teknolojilere de sahip.

Tek motorlu bir yapıya sahip olacak Kia EV3, 204 hp güç üretebilecek. Bu güç, 58 ve 81 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği ile desteklenecek. Şirket, Kia EV3'ün menziline ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kia tarafından yapılan açıklamalarda EV3'ün fiyatına ilişkin bir şey söylenmedi. Ancak bu otomobilin ekim ayı itibarıyla piyasaya sürüleceği, fiyatının da oldukça rekabetçi olacağı belirtildi. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre araç, %10 ÖTV diliminde olacağından fiyatı fazlasıyla rekabetçi olacak. Sonbahar mevsimi geldiğinde Kia EV3'ün fiyatını da öğrenme imkânı yakalamış olacağız.