Türkiye'de Bomba Bir Fiyatla Satışa Çıkan Yeni Kia Stonic Alınır mı? İşte Tasarımı, Özellikleri, Donanımı ve Fiyatı

Yeni Kia Stonic, 1.0 TGDI motoru ve 7 ileri DCT şanzımanıyla Türkiye'de satışa sunuldu. 12.3 inç yeni ekranı ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle güncellenen B-SUV, şıklığı teknolojiyle birleştiriyor. Peki ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeken Kia Stonic alınır mı? İşte otomobile dair merak edilen her şey!

B-SUV segmentinin en sevilen modellerinden biri olan Kia Stonic, makyajlı versiyonu ile Türkiye'ye giriş yaptı. Yenilenen multimedya sistemi ve verimli motor seçenekleriyle dikkat çeken model hem şehir içinde hem de hafta sonu kaçamaklarında kullanıcıların en büyük yardımcısı olmayı hedefliyor.

Hem gençlerin hem de küçük ailelerin radarına giren bu araç, tasarımıyla fark yaratırken donanımlarıyla da rakiplerine meydan okuyor. Peki Kia Stonic alınır mı? İşte Kia Stonic hakkında bilmeniz gereken her şey ve otomobilin sürüş teknolojilerinden güncel fiyat bilgilerine kadar tüm merak edilenler.

Yeni Kia Stonic dış tasarımı:

Yeni Kia Stonic dış tasarımıyla SUV dünyasının sportif yüzünü temsil ediyor. Ön bölümde yer alan LED farlar ve saten siyah radyatör ızgarası, aracın karakteristik kimliğini belirleyen en önemli unsurlar arasında. 16 inç alüminyum alaşım jantlar ise bu dinamik görünümü şık bir şekilde tamamlıyor.

Aracın tavan rayları ve elektrikli açılabilir sunroof seçeneği, maceracı ruhunu pekiştirirken fonksiyonelliği de artırıyor. Arka kısımda yer alan LED stop lambaları ve gövde rengi tampon detayları, Stonic'e premium bir hava katıyor. Tasarım her açıdan dengeli ve modern bir SUV duruşu sergiliyor.

Yeni Kia Stonic iç tasarımı:

İç mekânda bizi karşılayan 12.3 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı, teknolojik dönüşümün en net kanıtı. Kablosuz Apple CarPlay desteği sunan bu sisteme, 4.2 inçlik dijital Supervision gösterge paneli eşlik ediyor. Deri direksiyon simidi ve vites topuzu ise kabindeki kalite algısını yükseltiyor.

Kullanışlılık odaklı tasarlanan kabinde saklama gözlü ön kol dayama ve USB girişleri yolculuk konforunu artırıyor. 352 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.155 litreye kadar çıkarak sınıfı için ideal bir alan sunuyor. Ayrıca navigasyon sistemi sayesinde rotanızı her an kolayca takip edebiliyorsunuz.

Yeni Kia Stonic donanım seçenekleri:

Türkiye pazarında Cool donanım paketiyle satışa çıkan Kia Stonic, zengin standart özellikleriyle dikkat çekiyor. Elektronik kontrollü tek bölgeli klima, geri görüş kamerası ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi konfor odaklı donanımlar araçta standart olarak sunuluyor. Modelin teknolojik altyapısı şöyle sıralanıyor:

12.3 inç dokunmatik multimedya eğlence sistemi ve navigasyon.

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve elektronik park freni.

Sürüş modu seçimi ve start & stop (ISG) sistemi.

Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası.

Yeni Kia Stonic sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Kia Stonic sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri konusunda oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi otonom sürüşe göz kırpan sistemler hem sürücüyü hem de yayaları güvende tutuyor. Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) ise yasal sınırları takip etmenizi sağlıyor.

Güvenlik paketinde ayrıca Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları ile Yan ve Perde Hava Yastıkları standart olarak yer alıyor. Uzun Far Asistanı (HBA) gece sürüşlerinde görüşü optimize ederken, ISOFIX bağlantı noktaları aileler için çocuk güvenliğini en üst düzeye taşıyor.

Yeni Kia Stonic performansı:

Motor tarafında 1.0 litrelik TGDI benzinli üniteyle gelen Stonic, 100 PS güç ve 172 Nm tork üreterek çevik bir karakter sergiliyor. Bu güç, sarsıntısız geçişler sunan 7 ileri DCT şanzımanla tekerleklere aktarılıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 12,1 saniye sürerken maksimum hızı ise 179 km/s olarak fabrikaca ölçülmüş.

Yakıt verimliliği konusunda da iddialı olan araç, WLTP verilerine göre karma tüketimde 100 kilometrede ortalama 5,6 litre yakıt harcıyor. Sürüş modu seçimi sayesinde motorun tepkilerini kullanım tarzınıza göre optimize edebiliyorsunuz. MacPherson ön süspansiyon sistemi ise yol tutuşu ve konfor arasında ideal bir denge kuruyor.

Yeni Kia Stonic fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik (DCT) 1.999.000 TL

Yeni Kia Stonic avantajları:

Zengin Teknoloji: 12.3 inçlik dev ekran ve kablosuz Apple CarPlay bağlantı özellikleri sınıfının ötesinde bir deneyim sunuyor.

Gelişmiş Güvenlik: FCA, LFA ve LKA gibi gelişmiş sürüş asistanlarının standart pakette bulunması sürüş güvenliğini artırıyor.

Yakıt Ekonomisi: 1.0 TGDI motorun 5,6 litrelik karma tüketim değeri, bütçe dostu ve verimli bir kullanım sağlıyor.

Geniş Garanti: Kia'nın sunduğu 5 yıl veya 150.000 km özel garanti onarım güvencesi kullanıcıya uzun vadeli huzur veriyor.

Yeni Kia Stonic dezavantajları:

Hızlanma Performansı: 12,1 saniyelik 0-100 km/s süresi, özellikle performans beklentisi yüksek olan kullanıcılar için biraz ağır kalabilir.

Kısıtlı Bagaj Hacmi: 352 litrelik standart bagaj alanı, geniş ailelerin uzun süreli yolculuklarında yetersiz gelebilir.

Arka Yaşam Alanı: 850 mm'lik arka bacak mesafesi, arka koltukta seyahat eden uzun boylu yetişkinler için kısıtlı bir alan sunuyor.

Yeni Kia Stonic alınır mı?

Kia Stonic, özellikle modern teknolojiye ve güvenlik donanımlarına önem veren şehir içi kullanıcıları için oldukça mantıklı bir seçenek. 12.3 inçlik dev ekranı ve 7 ileri DCT şanzımanın konforu, günlük sürüşleri keyifli hale getiriyor. B-SUV segmentinde sunduğu 5 yıllık garanti süresi ise önemli bir güven faktörü oluşturuyor.

Elbette çok yüksek performans veya devasa bir bagaj beklentiniz varsa farklı modelleri de inceleyebilirsiniz. Ancak Kia Stonic, fiyat/donanım dengesi ve sunduğu asistan sistemleriyle 2026 yılında kendi sınıfının en güçlü adaylarından biri olacak gibi görünüyor. Tercih edilebilecek dengeli, teknolojik ve şık bir araç olarak öne çıkıyor.

Peki sizin Yeni Kia Stonic ile ilgili düşünceniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.