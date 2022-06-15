Giyim sektörünün en ünlü markalarından Kiğılı, çalışanlarına gönderdiği kılık kıyafet yönetmeliği e-postası ile tepki topladı. Tepkilerin ardından şirketin bir yöneticisinden açıklama geldi.

Türkiye’nin köklü giyim markalarından Kiğılı, çalışanlara gönderilen bir şirket içi e-posta nedeniyle gündeme geldi. Kiğılı tarafından bazı çalışanlara gönderilen e-postada artan hava sıcaklıkları gerekçe gösterilerek kılık-kıyafet prosedürü hakkında bir hatırlatma yapıldı.

Söz konusu hatırlatmada çalışanlara ‘mavi yaka çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalıştıkları için’ özellikle dekolte ve etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve ‘basen dikkat çekmeyecek şekilde’ giyinilmesi gerektiği ifade edildi. Kiğılı’nın açıklaması şu şekildeydi:

Kiğılı'nın çalışanlarına gönderdiği mail:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik.

Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık-kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir.

Mavi yaka çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Sevgi ve Saygılarımızla"

Kiğılı'dan savunma geldi:

Kiğılı’nın medyaya yansıyan söz konusu e-postanın ardından şirkete karışık tepkiler gelirken, Kiğılı tarafından da bir açıklama yapıldı. BirGün’ün ulaştığı bir Kiğılı yetkilisi, söz konusu yönetmeliğin bir çalışan tarafından yazıldığını ve yönetimin e-posta'da yer alan ifadelerden habersiz olduğunu savundu. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

“Kıyafet Yönetmeliği Hakkında” başlıklı bilgilendirme içeriğimizin çeşitli sosyal medya platformlarındaki paylaşımına ilişkin bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Kılık kıyafet prosedürümüzü her yıl olduğu gibi bu sene de sezonsal değişimlerden ötürü anımsatmak istedik.

Ancak Kiğılı markasını temsilen bir kişinin inisiyatifinde yazılmış, onayımız dahilinde olmayan ve haddini aşan ifadelerle dolu bu açıklama metni için oldukça üzgün olduğumuzun altını çizmek isteriz.

Bu yaklaşımımız doğrultusunda kurum kültürümüzle asla bağdaşmayan ilgili ifadelerin kullanımına yönelik gereken yaptırımı en kısa sürede alıp gereken tüm prosedürleri uygulamış bulunmaktayız.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana “eşitlik” ilkesi doğrultusunda hareket ediyor ve tüm iş süreçlerimizi bu şekilde gerçekleştiren bir marka olarak tüm çalışma arkadaşlarımızı önemsiyoruz.

Eşitlikçi yaklaşımımızı ürettiğimiz ürünlerin etiketlerine dahi yerleştirirken, böyle bir açıklamanın kurumumuza bu şekilde yansımasını üzülerek takip ediyoruz.

Kurum kültürümüzü oluşturan değerlerin en başında gelen “insana ve insan haklarına saygı” kavramından vazgeçmeden tüm iş süreçlerimizi yönettiğimizin altını bir kez daha çizmek isteriz.Kiğılı ailesi olarak, böyle bir gündemle kamuoyunu meşgul ettiğimiz için özür dileriz."

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekideydi: