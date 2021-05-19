Kingdom Rush'ta Yenilmez Bir Savunma İnşanın Taktikleri

Android, iOS ve PC’de oynayabileceğiniz en popüler kale savunma oyunlarından biri olan Kingdom Rush, yıllara meydan okuyan bir oyun sistemine sahip. Oynadıkça daha da ustalaşacağınız bu oyunda çok daha güçlü bir savunma yapmak için bilmeniz gereken bazı ipuçları var. Tüm bu taktikleri kullanarak yenilmez bir kalenin sahibi olabilirsiniz.

İlk kez 2011 yılında Ironhide Game Studio tarafından geliştirilerek Armor Games tarafından PC için yayınlanan Kingdom Rush, 2013 yılında Android ve iOS versiyonları da çıkınca popülerlik açısından zirveyi gören bir kale savunma oyunudur. Basit grafiklere ve oynaması kolay bir oyun sistemine sahip olsa da aradan yıllar geçmesine rağmen Kingdom Rush sevdalısı pek çok oyunseverle hala karşılaşabilirsiniz.

Dört temel asker sınıfından birini seçerek başladığınız Kingdom Rush oyununda kontrol tamamen sizin elinizde. Sırayla mücadele edeceğiniz onlarca farklı canavara karşı başarı elde ettikçe yıldız kazanıyor ve bu yıldızlarla kalenizi çok daha güçlü bir hale getiriyorsunuz. Yenilmez bir kaleye ve güçlü bir savunmaya sahip olmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken 10 Kingdom Rush taktiğini anlattık.

Güçlü bir savunma için bilmeniz gereken Kingdom Rush taktikleri:

Askerlerinizin savunma alanını genişletin.

Kabalık düşman gruplarını dağıtın.

Uzak menzilli kuvvetlerinizi güçlendirin.

Rotanız üzerindeki farklı noktalarda kuleler kurun.

Sihir kulelerini ihmal etmeyin.

Savunma noktalarını birleştirin.

Takviye asker sayısını abartmayın.

Kingdom Rush savunma noktalarını iyi tanıyın.

Kulelerinizi saldırı noktalarına yakın yerleştirin.

Son aşama için çok dikkatli olun.

Askerlerinizin savunma alanını genişletin:

Bölgenizi korumak için kuleler kurmalı ve bu kuleleri olabildiği kadar yükseltmelisiniz. Bir kulenin üzerine dokunduğunuz zaman kulenin etki alanını mavi bir çember olarak görürsünüz. Etki alanı ne kadar farklı noktalara değiyorsa ve canavarın geldiği yola ne kadar yakınsa savunmanız da bir o kadar güçlü olacaktır. Kule dağılım düzenini buna göre yeniden şekillendirmelisiniz.

Kabalık düşman gruplarını dağıtın:

Canavarlar her zaman tek başına saldırmazlar, bazen büyük gruplar halinde gelebilirler. Bu durumda onlara karşı farklı asker grupları göndermek ve onları dağıtmak, mücadeleyi çok daha kolay bir hale getirecektir. Meteor büyüsüyle çok daha hızlı düşman yok edebildiğiniz gibi cüce bombardımanı da etkili bir yöntem olacaktır. Cüce bombardımanı için bombardıman kulenizi yükseltmeniz gerekiyor.

Uzak menzilli kuvvetlerinizi güçlendirin:

Bazı kuvvetler uzun bir yol yürüyerek canavara yaklaşmak zorundadır. Bazıları ise çok daha uzak mesafeden etkili bir saldırı yapabilir. İlk güçlendirmeniz gereken de işte bu uzak menzilli kuvvetlerdir. Meteor saldırısını yol girişine dizdikten sonra okçuları ve topçuları güçlendirdiğiniz zaman daha düşman bölgeye bile yaklaşmadan onları yok edebilirsiniz. Düşman ne kadar yakınsa risk de bir o kadar artacaktır.

Rotanız üzerindeki farklı noktalarda kuleler kurun:

Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Bazısı onlarca farklı düşük seviyeli kule kurar, bazısı birkaç güçlü kule kullanmayı tercih eder. Siz siz olun, ilk seçeneği uygulayın. Güçlü birkaç kule daha etkili bir saldırı yapar ancak düşman rota değiştirdiği zaman etkisiz kalma ihtimali bile vardır. Rotanız üzerinde farklı noktalarda sayıca daha fazla kule kurarak çok daha etkili bir savunma yapabilirsiniz.

Sihir kulelerini ihmal etmeyin:

Oklar ve kılıçlar Kingdom Rush düşmanlarına karşı her zaman en etkili silahlar olmayabilir. Oyunda ilerledikçe karşınıza çok daha güçlü zırhlara sahip düşmanlar çıkacak. Bu zırhlar, kılıç ya da okla kolay kolay delinmezler. Bu noktada devreye büyüler giriyor. Sihir kulelerinizi oyunun ilerleyen seviyelerinde olabildiği kadar güçlendirin. Hiçbir zırh, büyüye karşı o kadar da korumalı değildir.

Savunma noktalarını birleştirin:

Kulelerin etki alanını öğrenmek için üzerine tıklamanız gerektiğini söylemiştik. İşte bu etki alanlarını birleştirmek, yenilmez bir güç sağlayacaktır. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Tüm gücü tek bir noktaya yığmadan bunu yapmalısınız. Oyunun ilerleyen seviyelerinde kule sayınız arttıkça ve bölgenin çoğunu koruduğunuzdan emin oldukça düşmanın geldiği yolu birden fazla kulenin etkisinde bırakabilirsiniz. Savunmada boşluk bırakmamaya dikkat edin.

Takviye asker sayısını abartmayın:

Yaya takviye askerleri işe yarar olsalar da her zaman o kadar etkili bir güç sunmazlar. Bu nedenle takviye asker sayısını çok da abartmamak gerekiyor. Birincil savunma gücünüz okçu ve büyücü kuleleridir. Okçulara ve büyücülere destek vermesi için birkaç tane takviye asker yeterli olacaktır. Kaynaklarınız sınırlı olduğu için hangi kuleyi yükseltmeniz gerektiğine dikkat etmelisiniz.

Kingdom Rush savunma noktalarını iyi tanıyın:

Kingdom Rush oyununda 3 temel savunma noktanız var; okçu kuleleri, mega kuleler ve bombardıman kuleleri. Okçular ana savunma hattını oluşturur ve diğer kulelere göre çok daha uygun fiyatlıdır. Mega kuleler, zırhlı birliklere karşı en önemli savunma noktanızdır. Bombardıman kuleleri ise kabalık düşmana karşı en önemli savunma noktanızdır. Oyunda geldiğiniz seviyeye ve düşmana göre bu kuleleri hangi sırayla yükselteceğiniz son derece önemlidir.

Kulelerinizi saldırı noktalarına yakın yerleştirin:

Seviyeniz ilerledikçe düşman sayısı ve bölgenize yaklaştıkları rotaların sayısı artıyor. Yani artık tek cephede değil, birden çok noktada savunma yapmanız gerekiyor. Bu nedenle, kule yerleşimini de buna uygun yapmalısınız. Düşmanın geleceği rotada mutlaka okçular ve büyücüler olmalıdır. Bu iki kule de uzun menzilli saldırılar yapabildiği için düşman daha bölgenize yaklaşmadan yok olabilir. Dİkkat etmeniz gereken en önemli nokta, düşmanı olabildiği kadar kalenize yaklaştırmamaktır.

Son aşama için çok dikkatli olun:

Yüzüp yüzüp kuyruğuna yani son aşamaya geldiyseniz çok daha dikkatli olmalısınız. Gerçek bir komutan gibi oyuna anlık olarak müdahale etmelisiniz. Öncelikle bölgenin sağ, orta ve sol alt bölümlerine büyücü ve okçu kulesi yerleştirin. İlk akın bittikten sonra sağ ve sola büyücü kuleleri ekleyerek yükseltmeye devam edin. Dördüncü akından sonra alt bölüme yeni savunmalar ekleyin. Düşman büyücüleri engellemek için meteor büyüsü kullanın.

Akınlar sonrası karşınıza çıkacak son düşman olan Vez’nan için en etkili silah büyülerdir. Özellikle meteor büyüsü en etkili silahınız olacak, bol bol kullanın. Son olarak Kara Kule’nin yok edilmesi için topçular öneriliyor. Aynı stratejiyi bozmadan topçulara ağırlık vererek mutlu sona ulaşabilirsiniz.

Android, iOS ve PC’de oynayabileceğiniz popüler kale savunma oyunu Kingdom Rush savunmanızı çok daha güçlü bir hale getirmek için uygulayabileceğiniz bazı taktiklerden bahsettik. Listede olmayan kullandığınız farklı taktikler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.