Kim Milyoner Olmak İster? programına katılan bir yarışmacı, Türkiye'nin başkentini bilemeyince büyük bir tepkiyle karşılaştı. Öte yandan yarışmacının kullandığı seyirci jokerinde de yalnızca %40'lık çoğunluk başkentin Ankara olduğunu söyledi.

Yıllardır televizyonlarımızda büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bugüne kadar pek çok tepki çeken yarışmacıya ev sahipliği yaptı. Yarışmacılar, genellikle basit soruları bilememeleriyle gündeme gelirken, dün akşam yarışan bir yarışmacının ve o anda stüdyoda olanların yaptığı hata, Türkiye’de büyük bir tedirginlik yarattı…

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacının karşılaştığı soru, ülkede yaşayan her bireyin cevabını bildiği düşünülen bir soruydu: 1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar? Bu sorunun cevabını bilemeyen yarışmacı, soru için hem seyirciye sorma hem de %50 joker haklarını kullandı. İşin daha da can alan kısmıysa seyirci jokerinde yaşandı.

Türkiye'nin başkentinin bilinmediği o anlar:

Soru, seyircilere sorulduğunda verilen cevap ne yazık ki yarı yarıya çoğunlukta bile Ankara olarak verilmemişti. Seyircilerin yalnızca %40’ı Ankara cevabını verirken %16’sı İstanbul, %28’i Erzurum, kalan %16’sı da Sivas dedi. Yarışmacı, iki joker hakkını kullandıktan sonra doğru cevabı verirken Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıya tepki gösterdi.

İmirzalıoğlu, sorunun ardından yarışmacıya “İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye’nin başkenti. 13 Ekim 1923’ten beri hiç değişmedi, hiç tartışılmadı, acaba şurası mı olsun denmedi. Sana söylüyorum, seyircilerimiz de anlasın. Sadece %40 Ankara demiş.” ifadelerini söyledi.

Yaşanan bu olay, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter’da pek çok kişi, Ankara’nın başkentinin hem seyirci hem de yarışmacı tarafından bilinmemesine tepki gösterdi. Gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: