TÜGVA'nın "Kim Milyoner Olmak İster"de Torpil Yapması

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında torpil yapıldığı iddiası geniş yankı buldu. Torpil yaptığı belgeler sızınca gündem olan TÜGVA'nın, bu yarışmaya da üyelerini aldırdığı ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği iddiası bu haftanın gündemiydi. Gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı belgelere göre, atanmak istenen kişiler istedikleri yerleri sisteme giriyordu ve vakıf yetkilileri tarafından uygun görülenler kurumlara atanıyordu. Daha sonra TÜGVA Başkanı Enis Eminoğlu da belgelerin doğru olduğunu, içeriden yedeklenerek sızdırıldığını kabul etti.

TÜGVA bu kez de başka bir torpil iddiasıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Gazeteci Murat Ağırel'in iddiasına göre, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılacak konuklardan bazıları torpilliymiş.

Gazeteci Murat Ağırel'in incelediği bir dosyada karşılaştığı belgelerdeki detaylar şu şekilde:

İncelenen dosyanın adı: İş takibi dosyası. Dosyanın içinde isimler var ve görevli oldukları konu belirtilmiş. Görev tarihi olarak 13 Aralık 2016 yazılmış. Görevin konusu ise "Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı" ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcılarının programa kaydı yapılması istenmiş, karşısında da "yapıldı kaydı" yazılmış.

Belgeleri tekrar inceleyen gazetecinin ulaştığı kaynaktan aldığı cevaplar oldukça çarpıcı: Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olur ise bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPİAŞ'ta çalışan o dönem Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabiya (Kazak) Hanım'a bu görev verildi. Suat'ın bırakmasının sebebi Yunus Becit'in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önce Berat Albayrak'ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.

Bu iddialar üzerine belgede belirtilen tarih aralarında çıkan yarışmacılar araştırılınca ilginç isimlerle karşılaşılıyor. Gerçekten TÜGVA üyeleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişinin eşi yarışma programına yakın aralıklarla katılmış.

TÜGVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan Papillon Ajans'ın sahibi Yunus Becit'in eşi 22 Nisan 2017 tarihinde yarışma programında yer almış.

TÜGVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan, 11 Mart 2017 tarihinde katılmış. Hatta programın reklamında TÜGVA üyesi olduğu da özellikle belirtilmiş.

Hicret Kızılkaya ise 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış.

Bu iddia üzerine bahsi geçen kişilere ve vakıf üyelerine ulaşmaya çalışan gazeteci, çoğu kişiden ret cevabı aldı. Ulaşabildikleri ise "Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız" cevabını verdi.

Gazeteci, "Sarmal" kitabında da TÜGVA ile ilgili çok geniş araştırma sonuçlarını yayımlamıştı. TÜGVA ile ilgili Berat Albayrak'a gönderilen mail'ler, ailenin yönettiği Turkuvaz Holding, Turkuvaz'ın sahip olduğu ATV ve orada yayımlanan yarışma programı… Binlerce kişinin katıldığı eğlence programında torpil iddiası geniş yankı bulacak gibi görünüyor.

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