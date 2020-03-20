Bundan 12 yıl önce kimin yazdığı ve söylediği belli olmayan bir şarkı, hakkında hiç bir bilgi olmadan internette ünlü oldu. Şarkının sahibini arayan amatör şarkı detektifleri, bu işe binlerce saatlerini vermiş olmalarına rağmen hala şarkıyı kimin söylediğini veya yazdığını bulamadılar.

35 yıl önce bir Almanya radyosunda kayıt edilen bir şarkı gizemini korumaya devam ediyor. Gizemli şarkının hikayesi 1982 ile 1984 yılları arasına kadar gidiyor. Müzik hayranı olan Darius S., Wilhelmshaven isimli kasabada yaşadığı gençlik yıllarında radyoda çalan çeşitli şarkıları kayıt altına almaya başladı.

Darius S. o yıllarda kayıt altına aldığı kasetlerden birini yıllar sonra dinlediğinde çok ilgisini çeken bir şarkı ile karşılaştı. Darius, şarkıyı ne zaman kaydettiğini ve şarkının kime ait olduğunu hatırlayamadı. Şarkıyı çok beğenen Darius, kime ait olduğu bilgisinin peşine düştü ve 20 yıl boyunca şarkının gizemini çözmek için araştırmalar yaptı.

2007 yılında Darius’un kız kardeşi şarkının bir kısmını internette yayınladı. Şarkı sözleri ile şarkıyı aramaktan yorulduğunu söyleyen ve kendisine Anton Riedel diyen kadın, şarkının 1 dakika 14 saniyesini spiritodradi.com isimli internet sitesine yükledi. Şarkı internette hızlı bir şekilde yayıldı. Ancak YouTube’a yüklenen şarkının videosu 10.000’den daha az görüntülendi.

2019 yılının nisan ayına geldiğimizde ise Brezilya’da yaşayan Gabriel da Silva Vieira isimli genç, şarkının binlerce insana ulaşmasını sağladı. Vieira, şarkıyı kendi YouTube kanalında ve Reddit’te paylaştı. Şarkı YouTube’da 390.000’den fazla izlenen Tales from the Internet belgeselinin de bir bölümüne konu oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında bir Reddit kullanıcısı şarkının tamamını yükledikten sonra şarkıyı aramaya başlayan amatör dedektiflerin sayısı oldukça arttı. Şimdi Reddit ve Discord’da binlerce insan şarkının peşine düştü ve şarkı hakkında teoriler ortaya atıyorlar.

Yapılan araştırmalar sonucunda şarkıyı radyo kanalında çalan DJ’e dahi ulaşıldı. Halen NDR’de çalışan İngiltere doğumlu Paul Baskerville, şarkıya dair neredeyse hiç bir şey hatırlamıyor. Radyo programında Berlin Duvarı’nın doğusundan gönderilen şarkıları da çaldığını söyleyen Baskerville, şarkıyı söyleyenlerin Alman olmayabileceğini belirtti. Baskerville, “Almanların kullandığı kötü İngilizce’ye benziyor ama Leh veya Rus da olabilirler” dedi.

İnternetin gizemli şarkısına dair bilgiler hala ortaya çıkarılabilmiş değil. Başta Darius S ve kız kardeşi olmak üzere birçok insan şarkıya dair bilgileri ortaya çıkarmak ve şarkının kayıtlı olduğu bir plağı bulup satın almak için çaba harcıyorlar.

Gizemli şarkının YouTube'da yayınlanan kaydı: