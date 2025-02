Serinin ilk oyunuyla ağzımızda farklı bir tat bırakan Kingdom Come: Deliverance'in devam oyunu Kingdom Come: Deliverance 2'yi sizler için inceledik.

İlk olarak bundan tam 7 yıl önce 2018'de piyasaya sürülen serinin ilk oyunu Kingdom Come: Deliverance, kendine özgü savaş mekanikleriyle muadili oyunlarından sıyrılmayı başarsa da bu mekaniklerde fazlasıyla gerçekçi oluşu herkesin hoşuna gitmemişti. Oyunun sunduğu açık dünyası, dünyasındaki kendine has detayları ve gerçek anlamda yaşıyor hissettirmesi, çıktığı döneme göre gerçek anlamda övülse de eleştirilen noktaları da birçok oyuncuyu zamanında oyundan soğutmuştu.

Kingdom Come: Deliverance 2'nin duyurulduğu ilk andan itibaren şahsen en merak ettiğim konu geliştirici ekibin oyunu hangi yönlerinden değiştireceği ve geliştireceğiydi. Oyun yine Cry Engine motoru ile geliştirilecekti ve yayınlanan ilk görüntüler devam oyununun ilk oyun ile neredeyse aynı olduğunu gösteriyordu. Doğal olarak iyi yaptıkları noktaları yine iyi yapsalar da belli yönlerden oyunun herkese gitmeyeceği düşüncesine girmiştim. Oyunu geçen haftalarda oynamaya başlamamla birlikte düşüncelerimde tamamen yanıldığımı fark ettim.

Ufaktan hikâyeye girelim...

Hatırlayacağınız üzere ilk oyunda Kral Sigismund'un paralı askerleri Henry'nin köyü Skalitz'i basıp Henry'nin ailesiyle birlikte köylüleri öldürmüş ve Henry'nin hayatını âdeta paramparça hâle getirmişti. İlk oyunda hayatını kurtarmak için kaçan Henry, ailesinin intikamını almaya, babasının çalınan kılıcını geri almaya ve bir daha asla kaçmamaya yemin etmişti.

Serinin devam oyunu Kingdom Come: Deliverance 2, Henry'nin hikâyesini kaldığı yerden devam ettiriyor. Öldürülen ailesinin intikamını almak için çıktığı yolculukta artık acemi bir savaşçıdan asiye evrilen Henry, devam oyunun başından itibaren en yakın dostu Sör Hans Capon ile emellerini gerçekleştirme niyetiyle yolculuğa atılıyor.

Karakterler bizden biri gibi

Oyunların tanıtımlarda sıklıkla kullandığı "yaşayan bir dünya" cümlesine artık hepimiz aşinayız ama bu cümlenin altını doldurabilen oyun sayısı bir elin parmağını geçmiyor ne yazık ki. Kingdom Come: Deliverance 2'nin dünyası o kadar canlı hissettiriyor ki sadece bu cümle bile o yaşamı anlatmaya yetmiyormuş gibi hissettiriyor.

Ana karakterimiz Henry ile en yakın dostu Sör Hans Capon arasındaki diyaloglar öylesine iyi yazılmış ki, birçok oyunda cümlelerin önemli noktalarını gözümle seçerek diyalogları atlayan ben Kingdom Come: Deliverance 2'nin her saniyesinde bu ikilinin diyalogları arasında oldukça keyif aldım.

Savaş mekanikleri özüne sadık

Kingdom Come: Deliverance'in kendine has savaş mekanikleri zamanında övüldüğü kadar eleştirilmiş, kimi oyuncu bu tercihin birçok oyuncunun oyuna bağlanmasını engellediğini iddia etmişti. Geliştirici ekip serinin devam oyununda da aynı mekanikleri korusa da birçok açıdan basitleştirmiş ve artık o ilk oyundaki kütüklüğü hissetmiyorsunuz.

Artık tek yapmanız gereken rakibinizin kılıcını veya kalkanını ne tarafta tuttuğunu takip etmek, hareketlerini sezinlemek ve saldırınızı buna göre sol, sağ, yukarı veya aşağıdan gerçekleştirmek. Belli başlı kombolar gerçekleştirebiliyor olmamızın yanı sıra düşmanın saldırı gerçekleştireceğine dair ufak bir simge beliriyor ve doğru zamanda savunma yaparsanız ekstradan bir karşı saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Animasyonların da daha akıcı olmasıyla birlikte ilk oyunda diplomasiye daha çok önem verirken devam oyununda "Artık önüme düşman fırlatın da öldüreyim biraz" demeye başladım.

Tüm bunların yanı sıra rakibinizin zırhı ve kullandığı silah da savaşlarda artık ekstra öneme sahip. Örneğin tipik bir bıçakla kesemeyeceğiniz bir zırha sahip düşmana karşı şansınız fazlasıyla düşük olabiliyor ve bu gibi değişkenler savaşları birbirlerine kıyasla daha özgün kılabiliyor. Bu tip durumlarla birkaç kez karşılaştıktan sonra sadece satın almaktan kaçınmaya başlayıp kendi kılıcınızı dövmeye yeltenebiliyorsunuz.

Zaman zaman savaşı gizlilikle de yönetmek isteyebilirsiniz ki Kingdom Come: Deliverance 2'yi serinin ilk oyunundan ayıran en önemli özelliklerden biri de gizlilik. Daha oyunun başında karşılaştığınız bir sekansta öğrendiğiniz gizlilik mekaniklerinde kendinizi zamanla geliştirmeniz büyük önem taşısa da dikkat etmeniz gereken belli başlı koşullar da var.

Örneğin zırhınız fazlasıyla ağır ve ses çıkarıyor olabilir, böyle durumlarda sadece eğilip gizlice hareket etmek size yeterli olmuyor. Kingdom Come: Deliverance 2'yi oynarken "Bunu da mı düşündünüz?" dedirten pek çok detay var ve bu da onlardan biri. Doğal olarak gizliliği tercih ediyorsanız farklı bir zırha geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Burada da yardımınıza yeni envanter sistemindeki birden fazla dış görünüm oluşturabileceğiniz alan yetişiyor.

Burada farklı zırh setleri oluşturabiliyor ve gerektiğinde bunlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede gizliliğe yönelmeniz gereken durumlarda daha az ses çıkartabilecek daha hafif bir zırha geçiş yapabiliyorsunuz. Üstünüz başınızın nasıl göründüğü de Kingdom Come: Deliverance dünyasında oldukça önemli, bu nedenle görüşeceğiniz kişiler ve bulunacağınız lokasyonlarda ne giydiğiniz ve nasıl göründüğünüze de sıklıkla dikkat etmeniz gerekiyor.

Rol yapma özellikleri korunmuş ve çok daha daha etkili

Serinin ilk oyununda da yer alan birbirinden farklı diyalog seçenekleri Kingdom Come: Deliverance 2'de de yer alıyor ancak artık bu seçimlerin ve eylemlerinizin etkisini daha fazla hissediyorsunuz.

Az önce belirttiğim örnekte olduğu gibi çevredeki insanlar sizi nasıl göründüğünüze göre yargılayabiliyor. Örneğin üzeriniz kanlarla kaplı iken çevre ile etkileşiminiz değişiyor ve normal şartlarda görüşebileceğiniz şeyleri çevrenizdekilerle görüşemeyebiliyorsunuz. Kim etrafında üstü başı kanlı veya pis bir insan olsun ister ki?

Gel gelelim seçimlerin etkilerine. İlk oyunda olduğu gibi yine her seçim ekranında birkaç farklı logoya rastlıyoruz. Bunlar seçimlerinizin ana karakterimiz Henry'nin kişiliğini nasıl etkileyeceğini gösteriyor. Savaşçı yönünüzü ön plana çıkarmak istediğinizde Asker seçeneğini, diplomasi ile işleri halletmeyi seviyorsanız Danışman seçeneğini, gizliliği tercih ediyorsanız Gözcü seçeneğini seçebiliyorsunuz. Bu diyalog seçenekleri ve etkiler elbette her zaman mümkün olmuyor çünkü eylemleriniz ve ana karakteriniz Henry'nin Kingdom Come: Deliverance dünyasındaki o anki konumu bazı şartları mümkün bazı şartları ise imkânsız kılabiliyor.

Konu diplomasiye ve iknaya girdiğinde ise işler daha da derin bir hâl alıyor. Karşınızdakini diyaloglarınızla ikna edebilmek için birçok farklı seçeneğiniz oluyor. Hepsine tek tek girmeden basitçe özetlemek gerekirse karşınızdakine yer yer gözdağı verecek şekilde konuşabilir, yer yer soylu biri olduğunuzu hatırlatabilir, yer yer barışçıl biri gibi davranabilirsiniz. Bu esasında birçok rol yapma oyununda karşılaştığımız şeyler olsa da Kingdom Come: Deliverance 2'yi özel kılan şey bu seçimlerinizin o ana kadarki eylemleriniz ve az önce belirttiğim dış görünüş örneği gibi çevre etkenlerden etkileniyor olması. Karşınızdaki insan yalanınızı yakalayabiliyor veya dış görünüşünüz soylu gibi görünmüyorsa soylu gibi davrandığınız durumlarda karşınızdaki kişi tarafından palyaço gibi görünebiliyorsunuz.

Siz yaşadıkça dünya da yaşıyor

Kingdom Come: Deliverance 2'de attığınız adımda bile ödüllendiriliyorsunuz. Klasik rol yapma oyunlarında en sık karşılaşılan özelliklerden biri, karakteriniz seviye atladıkça veya başka yollardan yetenek puanı elde ettikçe bu puanı sizin dağıtıyor oluşunuz. Yani bir karakterin X veya Y yönünün daha iyi olmasını istediğinizi puan dağıtarak siz karar verebiliyorsunuz.

Kingdom Come: Deliverance 2'de de karar elbette sizde ancak geliştirmek istediğiniz aklınıza gelebilecek her şey için gerçek hayatta olduğu gibi pratik yapmanız gerekiyor. Simya yönünüzü mü geliştirmek istiyorsunuz? Kusursuz iksirler üretin. Savaşçı yönünüzü mü geliştirmek istiyorsunuz? Savaşlardan başarıyla çıkın. Diyalog ve ikna kabiliyetinizi mi artırmak istiyorsunuz? Durmadan sohbet edin. Kingdom Come: Deliverance 2 dünyası Henry yaşadıkça yaşıyor.

Kendinizi manzaralara kaptırmaktan alıkoyamıyorsunuz...

Kingdom Come: Deliverance 2'nin iyi yanlarını sıralamaya kalksam belki de grafikleri ilk sıralara yazmam ama oyun gerçek anlamda iyi görünüyor. CryEngine'in nimetlerinden sonuna kadar faydalanan yapım, bilgisayarlarınızı da zorlayacak derecede.

Normal grafik seçeneklerinin yanı sıra CryEngine'in gücünü sonuna kadar gösteren Deneysel isimli bir grafik seçeneğimiz daha var ve bu seçenekte oyun o kadar iyi görünüyor ki, maceranız boyunca etrafı izlemekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Dahası Kingdom Come: Deliverance 2'nin dünyası tıpkı ilk oyunda olduğu gibi tarihte önem arz eden lokasyonlara ev sahipliği yapıyor, bu nedenle orta çağ Avrupa'sına ilgi duyuyorsanız göreceklerinizden fazlasıyla memnun kalacağınızı söyleyebilirim.

O hâlde ufaktan aklınızdaki soruları yanıtlamaya geçelim.

İlk oyunu oynamadan oynanır mı?

Oynanır. Özellikle de zamanında ilk oyunda rahatsız olduğunuz şeyler yüzünden oynamayı bıraktıysanız ikinci oyuna mutlaka şans verin. Geliştiriciler yalnızca ilk oyunu beğenen kitlesini değil, beğenmeyen ve eleştirilerini yönelten kitleyi de kazanmayı amaçladığından ikinci oyun birçok açıdan daha oturaklı ve törpülenmiş bir oyun olmuş.

İlk oyunda yaşananları da etkileyici bir şekilde oyunun Prologue bölümüne yedirmişler, bu nedenle herhangi bir yerden video izlemeden de Kingdom Come: Deliverance 2'yi oynamaya başlayabilirsiniz. Yine de ilk oyunun hikâyesini derinlemesine izlemek isterseniz geliştiriciler geçtiğimiz günlerde olanların özetlendiği 10 dakikalık bir video yayınlamıştı.

45 dolar eder mi?

Bir oyuna ne kadar ödemenin mantıklı olacağı sevdiğiniz türlerden tercihlerinize kadar değişkenlik gösterir ancak bu türe ilgi duyuyorsanız ülkemize özel bölgesel fiyatlandırma ile birlikte Kingdom Come: Deliverance 2'nin 45 dolarlık fiyat etiketi mutlaka ödemeye değer.

Dahası ilk oyunda olduğu gibi Türkçe dil desteği ile geliyor oluşuyla birlikte türü ve seriyi seviyorsanız mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer şu sıralar oynayacak çok oyununuz varsa -ki Şubat ayında bol bol yeni oyun göreceğiz- gelecek aylarda indirime girdiğinde almayı da tercih edebilirsiniz.

Sistemim kaldırır mı?

Kingdom Come: Deliverance 2'nin optimizasyonu oldukça başarılı. Oyunun açıklanan sistem gereksinimlerine göre 1080P çözünürlükte yüksek ayarlarda 30 FPS alabilmek için RTX 2060 Super veya RX 5700 yeterli görünüyor. Dahası DLSS ve FSR seçenekleriyle de performansınızı artırmanız mümkün.

Oyunu deneyimlediğim bilgisayarımda Intel i5 12400F işlemci ve RX 6700 XT ekran kartı bulunuyor ve 2K çözünürlükte yüksek ayarlarda FSR kalitede 60-80 FPS civarında bir performans aldım.

Bize gelen inceleme sürümünde Denuvo yer alıyor olmasına rağmen performans konusunda ciddi bir problem yaşamadık. Oyunun çıkış sürümünde Denuvo bulunmayacağı bilgisini de belirtelim. Denuvo'nun çoğu oyunlarda performansı etkilediğini göz önünde bulundurursak belki de çıkış sürümünde performans çok daha iyi olabilir.

Sonuç: Yılın oyununa kesinlikle aday

Geliştirici ekip Kingdom Come: Deliverance 2'de ilk oyunun en çok eleştirilen noktalarını ve eksiklerini nokta atışı bir şekilde törpülemiş ve günlerinizi orta çağda geçireceğiniz mükemmele yakın bir oyun hazırlamayı başarmış.

Şuraya da gideyim, bu görevi de yapayım derken saatlerinizi harcarken "Yarın da işe 3 saat uykuyla giderim artık" cümlesini kendinize bolca söyleyeceğiniz bir oyun sizleri bekliyor.

Başka incelemelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.