Yılın Oyunu Adaylarından Kingdom Come: Deliverance 2 Ücretsiz Oldu (Fırsatı Kaçırmayın)

Bu sene çıkan oyunlar arasında en büyük yılın oyunu adaylarından biri olan Kingdom Come: Deliverance 2 ücretsiz oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Warhorse Studios'un geliştirdiği ve bu yıl 4 Şubat tarihinde oyuncularla buluşan Kingdom Come: Deliverance 2, çıkışından bu yana ilk kez ücretsiz olarak oynanabilir oldu.

Hem Steam hem de Xbox üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek olan Kingdom Come: Deliverance 2'yi oynamayı planlıyorsanız Steam'de 10 Kasım'a kadar, Xbox'ta ise 9 Kasım'a kadar vaktiniz var. Bu tarihlere kadar oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance 2 nasıl bir oyun?

Kingdom Come: Deliverance 2 ücretsiz

Zengin bir açık dünyaya sahip, 15. yüzyıl Ortaçağ Avrupa'sında geçen heyecan verici ve hikâye odaklı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Kingdom Come: Deliverance 2, ilk oyunda yeni bir yolculuğa çıkan genç Henry ve Lord Capon'un hikâyesini devam ettiriyor.

Oyunu belirtilen tarihlere kadar ücretsiz bir şekilde oynadıktan sonra satın alarak ilerlemenizi koruyabilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Oyun bu süreçte Steam'de %40 indirimle 26.99 dolara (1.140 TL) düşmüş durumda. Tabii bu kısa sürede ana görev odaklı oynarsanız oyunu bitirmeniz de mümkün. Artık orası oynama şeklinize kalmış.

Eğer oyuna dair bir fikriniz yoksa Kingdom Come Deliverance 2 incelememizi hemen aşağıdan okuyabilirsiniz.

15. Yüzyıl Orta Çağ Avrupa’sında Geçen Türkçe Dil Destekli Kingdom Come: Deliverance 2’yi İnceledik 15. Yüzyıl Orta Çağ Avrupa’sında Geçen Türkçe Dil Destekli Kingdom Come: Deliverance 2’yi İnceledik

Peki siz bu hafta sonunu Kingdom Come: Deliverance 2 oynayarak geçirmeyi düşünüyor musunuz? Oyuna dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

