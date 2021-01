Kingdom Come: Deliverance Minecraft Modunun Tanıtım Videosu

2018 yılında oyun severlerle buluşan Kingdom Come: Deliverence'in haritası, Minecraft'ta meraklılarıyla buluşmaya hazırlanyor. Yeni bir tanıtım videosu yayınlanan bu modda epey yol katedilmiş görünüyor.

Bağımsız oyun stüdyosu Warhorse Studio tarafından geliştirilen ve 2018 yılında PC, Xbox One ve PlayStation 4'de oyun severlerle buluşan RPG Kingdom Come: Deliverance'ın haritası, her bir detayıyla birlikte Minecraft evrenine geliyor.

Oyunun tüm haritasının birebir Minecraft evrenine taşınacağı bu yeni modun ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi bulunmasa da, paylaşılan tanıtım videosundaki görüntüler haritanın oluşturulmasında epey yol katedildiğini gösteriyor.

Yayınlanan tanıtım videosunda oyunun 'yeni' adının Kingdom Craft: Deliverance olduğunu görüyoruz. İlk izlenimimiz ise devasa haritanın oldukça başarılı bir şekilde aktarıldığı yönünde.

Kingdom Come: Deliverance'nin haritasının her bir detayını bu mod ile Minecraft evreninde bulabilmek mümkün olsa da oyunun RPG mekaniklerinin ve diyaloglar gibi detaylarının Minecraft'ta mevcut olmayacağını da belirtmekte fayda var.

Minecraft'ta pek çok oyun için benzer paketler bulmak mümkün:

Minecraft'ın yıllardır bu kadar sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz sunduğu evrenlerin sınırsız oluşu. Farklı oyunların yepyeni modlarla Minecraft'ta yeniden hayata geçirilmesi de bu durumu destekliyor. Geçmişte Harry Potter RPG de benzer şekilde Minecraft'ta karşımıza çıkmıştı.

Ayrıca Minecraft'ta oyunun keyfini artırmak isteyenler için onlarca farklı mod paketi mevcut. Siz de sıkı bir Minecraft oyuncusuysanız ve kendinize yeni mod paketleri arıyorsanız buraya tıklayarak en popüler Minecraft mod paketlerine ve bu modların nasıl yükleneceğine dair yazımıza ulaşabilirsiniz.